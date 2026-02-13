Στην στήριξη των κατεχομένων για τη διαχείριση του αφθώδη πυρετού, προχώρησε η Κομισιόν, προσφέροντας 500.000 εμβόλια στην κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι στις 13 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέδωσε 500.000 δόσεις εμβολίου κατά της αφθώδους πυρετού (FMD) οροτύπου SAT1 στην αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, προς στήριξη των εμβολιαστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνησή της δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Τα εμβόλια κινητοποιήθηκαν από την τράπεζα εμβολίων της ΕΕ και διατέθηκαν ως επείγουσα βοήθεια για την ενίσχυση της ανοσίας σε ευπαθείς πληθυσμούς ζώων εκτροφής και τη μείωση του κινδύνου περαιτέρω μετάδοσης. Η στήριξη αυτή συμβάλλει στην προστασία του βιοπορισμού των γεωργών, στη διασφάλιση της υγείας των ζώων και στον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης σε άλλα μέρη του νησιού και της ευρύτερης περιοχής.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την επιδημιολογική κατάσταση στο νησί της Κύπρου και να αξιολογεί τυχόν πρόσθετες ανάγκες, ώστε να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική και αναλογική απόκριση ελέγχου της νόσου.

Ιστορικό του πυρετού

Ο αφθώδης πυρετός είναι μια ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενής νόσος των ζώων εκτροφής.

Ο ιός εμφανίζεται σε διάφορους ορότυπους. Ο ορότυπος SAT1 εξαπλώνεται ταχέως στη γειτονία της ΕΕ και ενέχει κίνδυνο ταχείας διασποράς όπου η ανοσία του ζωικού κεφαλαίου είναι ανύπαρκτη ή ανεπαρκής. Ο εμβολιασμός παραμένει ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για τον περιορισμό των εστιών και της εξάπλωσης της νόσου, όταν εφαρμόζεται σε συνδυασμό με άλλα μέτρα ελέγχου.

Μέσω της τράπεζας αντιγόνων και των μηχανισμών επείγουσας στήριξης, η ΕΕ συμβάλλει στην ταχεία αντίδραση και στην ετοιμότητα για σοβαρές διασυνοριακές ζωονόσους, συμπληρώνοντας τις προσπάθειες ελέγχου της νόσου και συμβάλλοντας στη μείωση των περιφερειακών επιπτώσεών της.