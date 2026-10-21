Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο Νίκος Αναστασιάδης, που από τότε που αποχώρησε από την προεδρία πολιτεύεται ως σοφός δημογέροντας, συμβούλευσε τώρα τον ΔΗΣΥ να κάνει συμφωνία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ώστε όποιος μείνει εκτός δευτέρου γύρου στις προεδρικές εκλογές να υποστηρίξει εκείνον που θα περάσει απέναντι στον υποψήφιο του ΑΚΕΛ.

Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θεωρεί σίγουρο ότι όποιον υποστηρίξει το ΑΚΕΛ θα περάσει στον δεύτερο γύρο. Κι αυτό δεν είναι σοφή πολιτική, είναι απελπιστική πολιτική. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι έτσι όπως τα έκαναν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επανάληψη του 2023. Όπου το μεγαλύτερο κόμμα δεν κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο, αλλά από τότε μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν τους λόγους και πάνε για επανάληψη.

Μόνο που είναι πολύ νωρίς. Διότι, ακόμα είναι άγνωστο ποιοι θα είναι υποψήφιοι. Μπορεί να είναι και ο Τζον Χριστοδούλου, όπως δήλωσε ο ίδιος χθες. Μπορεί να είναι και πολλοί άλλοι, που ανατρέπουν το πολύ πρόωρο σκηνικό και δεν ξέρουμε από ποιους θα αφαιρέσουν ψήφους. Δηλαδή, σήμερα ουδείς μπορεί να θεωρήσει δεδομένο ποιοι δύο θα περάσουν στον δεύτερο γύρο.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι στον ΔΗΣΥ, βιάστηκαν τόσο πολύ να ακολουθήσουν τους ρυθμούς του Αβέρωφ Νεοφύτου, που έγιναν σαν τα θαλασσοδαρμένα ύψη. Και συνεχίζουν. Την συμβουλή του Αναστασιάδη την απέρριψε αμέσως ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ και πρώην υπουργός του Αναστασιάδη, Γιάννης Καρούσος. Ο οποίος έσπευσε να κάνει δήλωση ότι διαφωνεί με την εισήγησή του και ότι «δεν πρέπει να στέλνουμε τέτοια μηνύματα, διότι είναι σαν να στέλνουμε ένα μήνυμα ήττας». Το πρόβλημα όμως δεν είναι το μήνυμα ήττας, είναι που στην ηγεσία του ΔΗΣΥ επίσημα είναι στην αντιπολίτευση και ανεπίσημα δεν είναι σίγουροι.

Να θυμίσω κι άλλη δήλωση: Πρόσφατα ο Νίκος Τορναρίτης επί χρόνια κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, υποψήφιός του στις τελευταίες δημαρχιακές, δήλωνε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης 100% δικαιούται δεύτερη θητεία. Μπορεί να επικαλεστεί κάποιος προσωπικές ατζέντες, αλλά έτερον εκάτερον. Η ουσία είναι ότι πάνε στις προεδρικές εκλογές με θολή εικόνα.

Άλλοι είναι εναντίον του Χριστοδουλίδη, άλλοι υπέρ του (όπως και το 2023). Έχουν έναν δυνητικά υποψήφιο, τον Αβέρωφ Νεοφύτου, που σχεδόν τους επιβλήθηκε και αίφνης κρυφοκοιτάζει ψήφους στα αριστερά με θέσεις κόντρα στο κόμμα. Έχουν μια πρόεδρο που δεν έπεισε ότι απέσυρε τη δική της υποψηφιότητα οικειοθελώς και πολλοί πιστεύουν ότι εκβιάστηκε. Έχουν και τον πρώην πρόεδρό τους και επί δεκαετία Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, να σχολιάζει για τον τέως πρόεδρό τους και νυν υποψήφιο για το χρίσμα, Αβέρωφ Νεοφύτου, ότι έχασε τις εκλογές του 2023 και «δεν μπορείς να αποδίδεις τα λάθη σου σε τρίτους». Δηλαδή, έχασε με δική του ευθύνη και αυτά που λέει για προδότες είναι παραμύθια. Μπάχαλο; Ε, τι άλλο! Κι ακόμα έχουμε πολλά να δούμε μέχρι το 28.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ΑΣ ΚΑΕΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ

Μια τεράστια αλλά αγνοημένη λαϊκή εξέγερση των Κυπρίων, τα Οκτωβριανά του 1931, έχουν σήμερα επέτειο και καλό είναι να θυμόμαστε. Πολλοί πιστεύουν ότι τα Οκτωβριανά είναι απλώς ο εμπρησμός του κυβερνείου από διαδηλωτές. Αλλά αυτό ήταν μόνο η κορυφαία στιγμή της λαϊκής οργής. Από κείμενα του Πέτρου Παπαπολυβίου, μπορούμε να μάθουμε ότι το αυθόρμητο λαϊκό ξέσπασμα, που προκλήθηκε από τις βαριές φορολογίες των αποικιοκρατών, επεκτάθηκε για μέρες σε όλη την Κύπρο με σοβαρότερα επεισόδια και νεκρούς, από τα αστικά κέντρα, στη Λεμεσό, την Αμμόχωστο και την Κερύνεια.

Αλλά και στην ύπαιθρο όπου εκδηλώθηκαν διαδηλώσεις, λεηλασίες και καταστροφές δημόσιων κτιρίων, καταστημάτων και αποθηκών, κλοπών οπλισμού από αστυνομικούς σταθμούς, καταστροφών στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και στις τηλεγραφικές και τηλεφωνικές γραμμές και άρνησης πληρωμής των φόρων.

Σοβαρά επεισόδια, με νεκρούς Κύπριους πολίτες, καταγράφονται στο Ακάκι, στην Κάτω Ζώδια, στα Μανδριά. Στην έκθεσή του ο κυβερνήτης Storrs αναφέρει επίσης τον Κάμπο, την Απαισιά, τον Λυθροδόντα, το Άρσος, την Αγκαστίνα. Φυσικά οι αποικιοκράτες έπνιξαν την εξέγερση με βαριά αντίποινα. Φόνους, εξορίες, φυλακίσεις, φορολογίες… Όλα σε βάρος των Ελληνοκυπρίων.

Για να τα λέμε κι αυτά, οι Τουρκοκύπριοι «ιδρυτικοί εταίροι» ουδέποτε εξεγέρθηκαν και ουδέποτε πολέμησαν για την ελευθερία της Κύπρου. Να σημειωθεί. Διότι χτες ο συνέταιρος του Ερντογάν Γκρίζος Λύκος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δήλωνε: «Η Κύπρος είναι τουρκική εδώ και αιώνες και θα παραμείνει τουρκική για πάντα». Να αλλάξεις τα χάπια σου, λέμε εμείς.