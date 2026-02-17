Ιστορική είναι για τον ΑΠΟΕΛ η 17η Φεβρουαρίου 2026. Ο Πρόδρομος Πετρίδης παραιτήθηκε από το πηδάλιο της Εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Το οικονομικό αδιέξοδο, οι αντιδράσεις των οπαδών και γενικά το κλίμα που καλλιεργήθηκε τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τον προεδρικό θώκο, μετά τον Δεκέμβριο του 2013, όταν άρχισε η δεύτερη θητεία του.

Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρία της ολομέλειας του Δ.Σ. της εταιρείας το απόγευμα της Τρίτης (17/2). Τη σκυτάλη παίρνει ο Χάρης Φωτίου, επί σειρά ετών αντιπρόεδρος της εταιρείας και στενός συνεργάτης του Πρόδρομου Πετρίδης, ο οποίος διορίστηκε ομόφωνα στη θέση του προέδρου της εταιρείας.

