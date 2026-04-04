ΜΟΥΣΙΚΗ
- Βάβλα, Vavla Rustic Retreat, 7.30μ.μ. Τα AVLI Sessions επιστρέφουν με τη δεύτερη τους έκδοση, μετατρέποντας για ακόμη μια φορά μια παραδοσιακή κυπριακή αυλή σε ζωντανό πολιτιστικό χώρο. Σε αυτή την έκδοση, στη σκηνή συναντιούνται ο Freedom Candlemaker και η Nama Dama, δύο ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης ανεξάρτητης σκηνής. Κρατήσεις: 96695951 / 99495431
- Λευκωσία, Θεατράκι ΡΙΚ, 8μ.μ. Η βραβευµένη νεαρή πιανίστα Άννα Αβραµίδου και ο Κύπριος φλαουτίστας Σάββας Χριστοδούλου, συµπράττουν σε µια ξεχωριστή µουσική παραγωγή µε τίτλο «Κλασικά Αριστουργήµατα», παρουσιάζοντας έργα υψηλής αισθητικής και δεξιοτεχνίας από το διεθνές ρεπερτόριο µουσικής δωµατίου. Το πρόγραμμα που προτείνουν γεφυρώνει το κλασικό και ροµαντικό ρεπερτόριο µε σύγχρονες µουσικές δηµιουργίες. Τηλ. 99880588. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο Τετάρτη 15 Απριλίου, 7μ.μ. Τηλ. 26932014
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ
- Στρόβολος, Γκαλερί Marginalia (99657080). Εγκαίνια: 7μ.μ. Στη νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Merging Horizons» η Κάρολ Συρίμη επιχειρεί μια εικαστική προσέγγιση της έννοιας του ορίζοντα, όχι ως σταθερού σημείου αναφοράς αλλά ως μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης εμπειρίας. Μέχρι 30/4.
- Λευκωσία, Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Η Ελπίδα Φραγκεσκίδου-Χένκιν παρουσιάζει τη δουλειά της στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Η παρουσίαση της εικαστικού έχει τίτλο «Forgotten Language on My Tongue, Clay That Remembers» 11π.μ.
ΒΙΒΛΙΟ
- Άλωνα, Αίθουσα «Ανδρέας Αργυρού», 11π.μ. Μια εκδήλωση με έντονο φιλολογικό, ιστορικό και συμβολικό βάθος θα πραγματοποιηθεί, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του νεοελληνιστή Κυριάκου Ιωάννου, με τίτλο «Η ελληνική φωτογραφία του Σεφέρη και της Άλωνας». Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Γιώργος Ανδρειωμένος, κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το βιβλίο θα διατίθεται δωρεάν στους παρευρισκόμενους.
ΗΜΕΡΙΔΑ
- Λευκωσία, Πύλη Αμμοχώστου 11 π.μ. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Συγκρούσεις στα τείχη της Λευκωσίας. Οι Οχυρώσεις της Κύπρου μεταξύ Βενετικής και Οθωμανικής κυριαρχίας. Τοποθετώντας το σημαντικότερο μνημείο της Λευκωσίας στο ιστορικό του πλαίσιο». Με ομιλητές τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Χατζήκυριακο (Πάντειο Πανεπιστήμιο), την Καθηγήτρια Άγγελ Νικολάου Κονναρή (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και τον Καθηγητή Στάθη Μπίρταχα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Την ημερίδα θα συντονίζει ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Γιώργος Γεωργίου.
ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8μ.μ. Μια από τις πιο δυναμικές σύγχρονες αναγνώσεις του σαιξπηρικού σύμπαντος φτάνει στη Λεμεσό, μέσα από τη μαγνητοσκοπημένη προβολή της παράστασης «Hamlet» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε συνεργασία του National Theatre Live με το Θέατρο Ριάλτο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ρόμπερτ Χέιστι. Στον ομώνυμο ρόλο ξεχωρίζει ο Χιράν Αμπεϊσεκέρα. Διάρκεια: 177′ (με διάλειμμα). Γλώσσα: αγγλικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Flea Theatre, 8μ.μ. Ένα ψυχολογικό θρίλερ που κινείται στα όρια της πραγματικότητας και της ψευδαίσθησης, εμπνευσμένο από σενάριο του Άντονι Χόροβιτς, είναι το «EASTERMAN» με το οποίο επιστρέφει τον Απρίλιο η θεατρική ομάδα w(in) the margins. Επί σκηνής οι Κωνσταντίνος Μιραλλάης, Θωμάς Μυλωνάς και Αλεξάνδρα Μαρία Παπαδημητρίου, ενώ τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αγγέλα Κωνσταντινίδου. Πληροφορίες/κρατήσεις: 97638710. Επόμενες: Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Απριλίου,
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 4, 16, 17 & 18 Απριλίου, 8.30μ.μ. Το θεατρικό «Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η Διάφανη» του Περικλή Μοσχολιδάκη, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη. Η παράσταση, παραγωγή του Θεάτρου Λέξη, εστιάζει στη μορφή της Αγγελικής Νίκλη, μητέρας του Διονύσιου Σολωμού. Επί σκηνής: Χριστίνα Παυλίδου, Νεκτάριος Θεοδώρου, Γιώτα Μαραγκού, Μαρία Τσιάκκα και Ανδρέας Θεοχάρους. Διάρκεια: 85’. Εισιτήρια: SoldOutTickets
- Λευκωσία, Wherehaus 612, 8μ.μ., Μετά από δύο διαδοχικούς κύκλους sold out παραστάσεων το 2024 και το 2025, η παράσταση «Η Κυριακή Μεσημέρι μας» του Intra Portas Studio επιστρέφει για τρεις μόνο εμφανίσεις, αυτή τη φορά σε μεγαλύτερο χώρο. Τη σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία υπογράφουν οι Ελένη Αναστασίου και Νάγια Τ. Καρακώστα. Επί σκηνής: Γεωργία Βλαδιμήρου, Ανδρομάχη Γεωργίου, Μυριάνθη Καράντωνα, Χριστίνα Κάσια, Ευανθία Κεπόλα, Μαριλένα Μιλτιάδου, Ελένη Νικολάου, Κάλια Νικολάου και Ελενίτσα Ονησιφόρου. Πληροφορίες: 99 878354. Επόμενη: Κυριακή 5 Απριλίου, 6μ.μ.
- Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 7μ.μ. Μία από τις πιο διάσημες φαρσοκωμωδίες του σύγχρονου θεάτρου το έργο Boeing Boeing του Γάλλου δραματουργού Μαρκ Καμολετί ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα σε σκηνοθεσία του Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ., Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 29 Απριλίου. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & 22348203
- Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Οι «Μεταφράσεις» του Μπράιαν Φρίελ παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία Πάτρικ Μάιλς. Παρασκευή και Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 15/4.
- Αποκάλυψη (22300150). «Θαλασσο-ψυχισμοί» της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.
- Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
- NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
- Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
- Lumiere Art Gallery (25344141). Ομαδική έκθεση με τέσσερις καλλιτέχνες από το Πανεπιστήμιο Τεχνών της Κρακοβίας. Μέχρι 9/4
- Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.
- 125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.
- Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4
Λάρνακα
- Κυπριακή Γωνιά (24 621109). «Human Nature» της Χριστιάνας Χαραλάμπους. Μέχρι 21/4
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.
Πάφος
- Πολυχώρος Παλιά Ηλεκτρική, Η Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου διοργανώνει την έκθεση αντικειμένων με τίτλο «Μνήμης σπαράγματα – η φωνή των μικρών πραγμάτων», επιχειρώντας μια ουσιαστική προσέγγιση της μνήμης του 1974. Μέχρι 6/4
ΣΙΝΕΜΑ
- ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Το Μυστικό του Δάσους (σκηνοθεσία Μάκης Τσούφης, Στέλιος Ορφανίδης με τους Κώστα Καραθωμά, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρη Γκαγκάνη), Undertone (σκηνοθεσία Ian Tuason με τους Nina Kiri, Adam DiMarco, Michele Duquet), Primavera (σκηνοθεσία Damiano Michieletto με τους Michele Riondino, Tecla Insolia, Fabrizia Sacchi), The Super Mario Galaxy Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.
- ΕΠΙΣΗΣ: Σμαράγδα – I Got Thick Skin and I Can’t Jump (σκηνοθεσία Αιμίλιος Αβραάμ με τους Νιόβη Χαραλάμπους, Φοίβο Παπακώστα, Ελένη Σιδερά) – RIO Λεμεσού και Πάνθεον.