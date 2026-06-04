Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ενώπιον των μετόχων, η πρόθεση του επενδυτικού σχήματος του Σάββα Λιασή να εμπλακεί ενεργά και στο ζήτημα της ανέγερσης ιδιόκτητου γηπέδου για την ομάδα.
ΑΠΟΕΛ: Στο πλάνο Λιασή και το όραμα για ιδιόκτητο γήπεδο
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