Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ενώπιον των μετόχων, η πρόθεση του επενδυτικού σχήματος του Σάββα Λιασή να εμπλακεί ενεργά και στο ζήτημα της ανέγερσης ιδιόκτητου γηπέδου για την ομάδα.

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