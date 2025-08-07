Σε τροχιά καύσωνα επανέρχεται η Κύπρος από αύριο Παρασκευή, καθώς θερμή αέρια μάζα αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος και θερμός. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει μέχρι την Κυριακή, με τη Δευτέρα να παρουσιάζει σταθεροποίηση σε επίπεδα σημαντικά πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή.