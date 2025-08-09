ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κολιαντρή Σοφία, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 375. Δρόμος Λακατάμιας προς Δευτερά, 300μ. μετά το «coffee Bliss», δίπλα από «MP carwash» (δρόμος Στράκκας), Λακατάμια, τηλ. 22380022, 99869635.

Ρουβήμ Φιλίππα, Τσερίου 4. Αρχή Λεωφ. Τσερίου μετά το διχάλι από Λεωφ. Στροβόλου, πλησίον νέου Τμήματος Φορολογίας, 200μ, πριν το «DIY Καρατσιόλης», Στρόβολος, τηλ. 22263646, 94098825.

Αθανασιάδου Δέσποινα, Λεωφ. Αθαλάσσας 132Δ. Διαγωνίως υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι «Titan Furniture», Στρόβολος, τηλ. 22427707, 99185209.

Περδίκη Κωνσταντίνα, Μετοχίου 34Ε. Πλησίον υπουργείο Υγείας (παλιό «Γιώρκειο» ξενοδοχείο), δίπλα από σάντουιτς «Αφροδίτη», Λευκωσία, τηλ. 22770009, 22770030.

Χατζηαποστόλου Γεώργιος, Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ. Κοντά στο ζαχαροπλαστείο «Oriental», Λευκωσία, τηλ. 22100029, 22105263.

Αντωνίου Ιωάννης, Γιάννου Κρανιδιώτη 64, Λατσιά, τηλ. 22481370, 22481233.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γιαννακού Ελένη, Μελίνας Μερκούρη 62. Δρόμος Λυκείου Πολεμιδιών, δίπλα από το Ταχυδρομείο, Πολεμίδια, τηλ. 25221022.

Μενελάου Παυλίνα, Λεκορπουζιέ 32, «Νάαφι». Βόρεια φώτων τροχαίας «Debenhams Apollo», 2ο στρίψιμο αριστερά και 200μ. στα αριστερά, Λεμεσός, τηλ. 25251122, 25102995.

Σολομωνίδου – Παύλου Έλενα, Αγίας Φυλάξεως 244Β. Πλησίον «Πισσαρίδης», κυκλικός κόμβος Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25336333, 99261579.

Αντωνιάδης Πόλυς, Αγίας Ζώνης 30. Έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης, Λεμεσός, τηλ. 25358034, 25356371.

Βασιλοπούλου Φωτεινή, Τζον Κένεντι 6Γ, περιοχή «Kanika», Εναέριος, Λεμεσός, τηλ. 25585840, 25722632.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αντωνίου Φλώρα, Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια, τηλ. 24322868, 97810079.

Αντωνίου – Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου, τηλ. 24813250, 24530321.

Ζόππος Κωνσταντίνος, Λεωφ. Φανερωμένης 122. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24622810, 24651003.

ΠΑΦΟΣ

Καπουδιώτη Άντρη, Θεσσαλονίκης 4. Έναντι Πυροσβεστικής, Πάφος, τηλ. 26911313, 99542075.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλιος, Σωτήρας 7Α. Έναντι κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23812040, 23744313.

Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.