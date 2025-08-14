ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Φραγκούλη Εύα, Αθηνών 58. 50μ. μετά το κατάστημα «Μαύρος», στο διχάλι προς κατάστημα «MICKEY ZORPA», Στρόβολος, τηλ. 22314660, 22492935.

>Ζάννη Αρετή (Αριέττα), Λεωφ. Λάρνακος 114Α. Απέναντι από περίπτερο «Μάρω», κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά, τηλ. 22260153.

>Κωνσταντινίδου Αγγελική, Κυριάκου Μάτση 37. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου (γωνία), Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22261626.

>Τσιτόγλου Τάνια, Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε. Δίπλα από ζαχαροπλαστείο «SAVOR», Δασούπολη, Λευκωσία, τηλ. 22425078, 99044807.

>Καγιά Κατερίνα, Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ. Δίπλα από Κέντρο Υγείας Λατσιών, δρόμος πρώην «Laiki Sporting Club», Λατσιά, τηλ. 22480888.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Παπανικολάου Μαρία, Λεωφόρος Ομονοίας 68Α, Φαρμακείο ΣΕΚ. Δίπλα από την «EPIC», Λεμεσός, τηλ. 25562444, 99779740.

>Βότσης Άγγελος, Δωδεκανήσου 19. Κοντά στο Αθηναΐδειο Γυμνάσιο, Λεμεσός, τηλ. 25341123, 25365316.

>Αγαθοκλέους Όλγα, Αγίας Φυλάξεως 267. 300μ. από τον κυκλικό κόμβο Αγ. Φύλας προς Αγία Φύλα, απέναντι από το γυμναστήριο «Μαχαλλεκίδης», Λεμεσός, τηλ. 25386221, 25330209.

>Ματθαίου Νίκος, Αγίας Ζώνης 62Δ. Έναντι γυναικολογικής κλινικής Ανδρέα Ματθαίου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25375522, 25721678.

>Παπαδόπουλος Φίλιππος, Γεωργίου Α΄ 83. Έναντι Αστυνομικού Σταθμού, Γερμασόγεια, τηλ. 25105282, 99826365.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Νικολάου Νάσια, Κασταλίας & Λαρίσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο «Παυλήμπεη». Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», Καμάρες, Λάρνακα, τηλ. 24322811, 99082025.

>Σεβέρης Μάριος, Παύλου Βαλδασερίδη 8. Πλησίον υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λάρνακα, τηλ. 24639410, 24662497.

>Κωνσταντίνου Μάριος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & δίπλα από αρτοποιείο «Μέγαρτον», Αραδίππου, τηλ. 24102920, 99765384.

ΠΑΦΟΣ

>Χρίστου (Γιαννιού) Βαρβάρα, Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 76. Απέναντι από την κατακόμβη της Αγίας Σολωμονής, 50μ από το αρτοποιείο «Ζορπάς», Κάτω Πάφος, τηλ. 26633330, 99193418.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

>Γερολέμου Πετρούλα, Αχυρώνα 2, Αυγόρου, τηλ. 23922931.