ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Λιασή Κατερίνα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 79. Έναντι εστιατορίου «RANCHO», Λακατάμια, τηλ. 22384464, 22324314.

>Χριστοφόρου – Παπαπροδρόμου Βέρα, Ιφιγενείας 59. Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», κάτω από χημείο «Γιαννουκκά», Ακρόπολη, Στρόβολος, τηλ. 22210303, 22491165.

>Γιάγκου Κωνσταντίνος, Γρηγόρη Αυξεντίου 36. Απέναντι από αρτοποιείο «Πανδώρα», μεταξύ Κολυμβητηρίου και εκκλησίας Αγ. Γεώργιου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22770150.

>Μάτσα Λητώ, Αγίου Ανδρέα 64, Απέναντι από Ταχυδρομείο και αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από περίπτερο «Άμστερνταμ», Παλλουριώτισσα, τηλ. 22260566.

>Δαυίδ Αλέξανδρος, Ανδρέα Μιαούλη 50. Μετά την Κρατική Έκθεση αριστερά, προς το ΚΕΠ και τέρμα του δρόμου από τον κυκλικό κόμβο δεξιά, Έγκωμη, τηλ. 22318319.

>Παρπή Φανή, Χαλκάνωρος 20, κατ. Γ-Δ, Δάλι, τηλ. 22314943.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Γαβριήλ Θουκυδίδου Αλεξία, Αγίας Σοφίας 92Γ. Έναντι εκκλησίας Αποστόλου Ανδρέα Χαράκη, δρόμος κάθετος Νίκου Παττίχη, Λεμεσός, τηλ. 25731411, 99348621, 97417411.

>Μιχαήλ Χρίστια, Κυριάκου Οικονόμου & Ζήνωνος 41, Οίκημα ΣΕΚ, Λεμεσός, τηλ. 25364864.

>Τάκη Βάσος, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82. Παρά την εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25003563, 25334094.

>Κονναρής Μάριος, Βασ. Γεωργίου Α΄ 31, «Julia Court». Παραλιακός δρόμος, πλησίον «Pizza Hut», Γερμασόγεια, τηλ. 25325450, 99086346.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Καραγιάννη Άρτεμις, Πηλίου 5, Δρόμος Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24624555, 96796010.

>Γεωργιάδου – Χριστοδούλου Ελένη, Ζήνωνος Κιτιέως 11. Έναντι «café Posto», Λειβάδια, τηλ. 24661298, 24368700.

>Γρηγοράς Αντώνης, Κυριάκου Μάτση 14. Θέατρο «Σκάλα», κάτω από «Διόφαντο», Λάρνακα, τηλ. 24626332, 24657217.

ΠΑΦΟΣ

>Ευθυμίου Κλεονίκη, Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, κατ. 2, Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από ταβέρνα «7, Άη Γιώργηδες», Γεροσκήπου, τηλ. 26934224.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Πιττάτζιης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

>Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.