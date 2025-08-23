ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Φραγκούλη Εύα, Αθηνών 58. 50μ.μετά το κατάστημα «Μαύρος» στο διχάλι προς κατάστημα «MICKEY ZORPAS», Στρόβολος, τηλ. 22314660, 22492935.

Φλιός Κωνσταντίνος – Αγαθόνικος, Λυκαβηττού 9ΑΒ. 100μ. από το αρτοποιείο «Χρυσοβαλάντου», Αρχάγγελος, Λακατάμια, τηλ. 22383838, 96171370.

Ζάννη Αρετή (Αριέττα), Λεωφ. Λάρνακος 114Α. Απέναντι από περίπτερο «Μάρω», κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά, τηλ. 22260153.

Κωνσταντινίδου Αγγελική, Κυριάκου Μάτση 37. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου (γωνία), Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22261626.

Τσιτόγλου Τάνια, Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε. Δίπλα από ζαχαροπλαστείο «SAVOR», Δασούπολη, Λευκωσία, τηλ. 22425078, 99044807.

Σταματογιάννη Ελένη, Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά, τηλ. 22489077, 96321307.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδης Πέτρος, Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α. Διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Ευγενίου Βουλγάρεως, δίπλα από φρουταρία «Λιμνιά», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25366340, 94040548.

Παπαχρίστου Τζιωρτζίνα, Μισιαουλή Καβάζογλου 31. Έναντι κρεαταγοράς «Μελής», δρόμος ξενοδοχείου «Πεύκος», Λεμεσός, τηλ. 25565267, 25340982.

Χειλημίντρης Στέφανος, Πέτρου Τσίρου 88. 900μ. βόρεια φώτων τροχαίας «Naafi», πλησίον φώτων τροχαίας Μακεδονίας (πρώην καθαριστήριο «Τσοπανίδης»), Λεμεσός, τηλ. 25311001, 99981387.

Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19. Έναντι πρώην Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Νικολάου, Λεμεσός, τηλ. 25582626, 99815996.

Παναγή Χρύσω, Γεωργίου Α΄ 99. Παραλιακός δρόμος, 100μ. απέναντι από ξενοδοχείο «Apollonia», Γερμασόγεια, τηλ. 25322237, 25105074.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κωνσταντίνου Μάριος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & δίπλα από αρτοποιείο «Μέγαρτον», Αραδίππου, τηλ. 24102920, 99765384.

Παναγιώτου Μικαέλλα, Λεωφ. Παπανικολή 39. Απέναντι από το Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (Ανόρθωσης), Λάρνακα, τηλ. 24251166, 24663635.

Περικλέους Ζόριτσα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24. Μεταξύ φώτων τροχαίας Δροσιάς και φώτων τροχαίας Πυροσβεστικής, έναντι πρατηρίου καυσίμων ESSO, Λάρνακα, τηλ. 24624374, 24645918.

ΠΑΦΟΣ

Παναγιώτου Έλενα, Ιπποκράτους 21-23. Στην «Περβόλα» έναντι χρυσοχοείου «Μαρία», Πάφος, τηλ. 26911886, 99474434.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πογιατζή Ειρήνη, Λεωφ. Πρωταρά 191, κατάστημα 2. Πλησίον υπεραγοράς «Μετρό», Παραλίμνι, τηλ. 23250200.

Γερολέμου Πετρούλα, Αχυρώνα 2, Αυγόρου, τηλ. 23922931.