Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία για σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Ζαβρού Ειρήνη, Μαχαιρά 35Α. Πάροδος Λεωφ. Στροβόλου, από τα φώτα τροχαίας «Για Σουβλάκι Όπως Παλιά», Στρόβολος, τηλ. 22254744, 94049941.

>Ηλιάδου – Ιωαννίδου Ντίνα, Λεωφ. Κένεντι 27Α. Έναντι υπεραγοράς «Αθηαινίτης», Παλουριώτισσα, Λευκωσία, τηλ. 22435645, 22317238.

>Χριστοδούλου Τρύφωνας, Λεωφόρος Αθαλάσσας 75Α+Β. 100μ. από Υδατοπρομήθεια προς Αστυνομία Στροβόλου, Στρόβολος, τηλ. 22495555, 99787003.

>Δασκαλάκης Ηλίας, Ηλία Παπακυριακού 22. Aπό «General Flooring» προς εστιατόριο «Προσήλιο», Έγκωμη, τηλ. 22355955, 22720901.

>Παπαναστασίου Σοφία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 320Α. Απέναντι από το στρίψιμο για το εστιατόριο «ΤΣΑΝΤΑΛΙ», Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22372337.

>Σταυρινίδης Γεώργιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73Α-Β. Έναντι McDonald’s» και πάρκινγκ υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λατσιά, τηλ. 22488398, 99497309.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Πετρίδης Μιχαήλ, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 23. Φώτα τροχαίας «FOUI», Λεμεσός, τηλ. 25363655, 99461515.

>Ποταμίτου Μαρία, Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ 29Β. Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25364000, 25382333.

>Παναγιώτου Παναγιώτης, Αγίας Φυλάξεως 225. 100μ. από τον κυκλικό κόμβο Αγ. Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Λεμεσός, τηλ. 25770930, 25811860.

>Βασιλείου Άριστος, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63. Έναντι ψησταριάς «Καπάτσος», Λεμεσός, τηλ. 25580906, 99444906.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Βάρδα Άντρεα, Αθηνών 1, διαμ. Κ4-7, «Elmenteita Complex». Απέναντι από την πολυκατοικία «Μαρσέλλου», Ορόκλινη, τηλ. 24727374.

>Παπανδριανός Σπυρίδων, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40. Έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική δρα Σίμου Κυριακίδη, Λάρνακα, τηλ. 24400450, 24651003.

>Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας & Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

ΠΑΦΟΣ

>Τσέλεπου Λένια, Ελευθερίου Βενιζέλου 91. Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα κυκλικού κόμβου Λεμεσού, Πάφος, τηλ. 26954594, 26949276.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Λίλη Γ. Νίκος, Ελευθερίας 19, Δερύνεια, τηλ. 23828701, 23740380.

>Μάστρου Ανδρούλα, Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε. Λιοπέτρι, τηλ. 23942028, 99524643.