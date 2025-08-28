ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ευθυμίου – Κούλα Μαρία, Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ. 300μ. από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22377056, 22813435.

Παφίτης Γιώργος, Λυκαβηττού 42Β. Πίσω από το Μακάριο Στάδιο, δρόμος αρτοποιείου «Χρυσοβαλάντου», Έγκωμη, τηλ. 22658161, 22518049.

Βασιλείου Αγγελική, Χάρη Γρούτα 8, κατ. 5. Πάροδος οδού Πεύκου, πίσω από το πρατήριο καυσίμων STAR OIL, Λακατάμια, τηλ. 22521168.

Στυλιανού Κυριάκου Στέλιος, Αγίου Παύλου 101. Πλησίον Ιπποδρόμου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22771122, 22590272.

Σωκράτους Λουΐζα, Πειραιώς 24Γ. Έναντι καταστήματος υφασμάτων «SANTEX», Στρόβολος, τηλ. 22422279, 22321828.

Μαρκίδου Μικαέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 3, Λύμπια, τηλ. 22660089.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδου Χρύσω, Λεωφ. Ομονοίας 12, «Αλέξια Κορτ», Λεμεσός, τηλ. 25571632, 25770448.

Φιλιππίδου – Φουρλά Μαρίνα, Νίκου Παττίχη 7Α. 500μ. βόρεια των φώτων τροχαίας των Πολεμιδιών, μεταξύ των πρατηρίων καυσίμων Πετρολίνα και ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25334403, 25770275.

Σολομωνίδου Χριστιάνα, Αγίας Φυλαξεως 199, «Galaxia Center». Δίπλα από το αρτοποιείο «Ζορπάς», απέναντι από CYTA, πλησίον του κυκλικού κόμβου Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25212266, 99354537.

Νικολαΐδου Γεωργία, Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8. Δίπλα από Δικαστήρια και έναντι σχολείου St. Mary’s, Λεμεσός, τηλ. 25222223, 97863108.

Λεωνίδου Νατάσα, Κολωνακίου 60. Δρόμος «COLUMBIA», περιοχή Λινόπετρας, έναντι «ELECΤROLINE», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25327766, 25102915.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Χρίστου Μελίνα, Παλαιών Πατρών Γερμανού 6. Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αραδίππου, τηλ. 24322447, 97808002.

Κληρίδης Αντώνης, Πατρών 6. Στα φώτα τροχαίας Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας «Ζυγός», Λάρνακα, τηλ. 24622754, 24367765.

Γιαννίτσαρου Σάββια, Σταδίου 78. Πλησίον παλαιού ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24332456.

ΠΑΦΟΣ

Χατζηχαραλάμπους Δώρα, Λεωφ Ελλάδος 104. Έναντι πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26822627, 70008181.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Λοΐζου Παναγιώτης, Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150, Παραλίμνι, τηλ. 23821368, 23823608.

Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.