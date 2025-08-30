ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κουρουκλάρης Κωνσταντίνος, Σταυρού 41. Απέναντι από περίπτερο «Στέφανος», 50μ. από κατάστημα «ΜΑΤΙ», Στρόβολος, τηλ. 22252060.

Γεωργίου Σούλα, Βασιλέως Παύλου Α΄ 12Α. Πίσω από το παλιό ΓΣΠ κοντά στο υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, τηλ. 22672502.

Παπαβαρνάβας Βαρνάβας, Αρμενίας 67Β. Πλησίον «Cafe Deliyard», 30μ. μετά το υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Στρόβολος, τηλ. 22264999, 94002999.

Γιαννή Αλεξάνδρα, Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3. Φώτα τροχαίας κινηματογράφου «Κ-Cineplex» προς κυκλικό κόμβο «Δία»/ «Σίγμα» (Παρισσινός/ πρώην στρατόπεδο), Έγκωμη, τηλ. 22018559.

Γιάγκου Φρόσω, Λεωφ. Στροβόλου 48. Κύριος δρόμος Τσερίου, απέναντι από υπεραγορά «SMART» και δίπλα από τον «Sifouna», Τσέρι, τηλ. 22383330, 99594498.

Μακρίδου Στέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9Α. Απέναντι από το Σωματείο «ΟΧΙ», Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521071, 97612991.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γερολέμου Ανδρονίκη, Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40. Πλησίον «Kofteros», απέναντι από «KFC», Λεμεσός, τηλ. 25737350, 96640297.

Ιωάννου Αλέξανδρος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 184. Πλησίον φώτων τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», απέναντι από στάση λεωφορείου Λανιτείου Λυκείου, Λεμεσός, τηλ. 25746400, 99844400.

Ιασονίδης Κωνσταντίνος, Σπύρου Κυπριανού 23Β. 200μ. δυτικά από λούναπαρκ «Γαλάκτικα», απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25358000, 99746622.

Χουβαρτάς Στέλιος, Παναγιώτη Τσαγγάρη 9, Ποταμός Γερμασόγειας. Δίπλα από υπεραγορά «Παπάς», Γερμασόγεια, τηλ. 25879006, 96560251.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κωνσταντινίδου Αναστασία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69. Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια, τηλ. 24660069, 99966030.

Ευλαβής Ανδρέας, Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά γωνία, «Μέγαρο Κάριδερς». Φώτα τροχαίας Αμερικανικής Ακαδημίας, Λάρνακα, τηλ. 24651317, 24662689.

Καλαϊτζή Άντρη, Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9. Δρόμος νέου νοσοκομείου, εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, τηλ. 24638387, 24532906.

ΠΑΦΟΣ

Βαρναβίδου Σταυρούλλα, Νικολάου Νικολαΐδη 62. 100μ. από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια, Πάφος, τηλ. 26943424, 26949727.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον Δημαρχείου Σωτήρας, Σωτήρα, τηλ. 23300740.