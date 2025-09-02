ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Προεστός Κωνσταντίνος, Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης10. Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Ανθούπολης – Παλαιχωρίου, Λακατάμια, τηλ. 22327100, 96672201.

>Λιασή Μαρία, Στασίνου 36. Φώτα τροχαίας Ιφιγένειας με Στασίνου, έναντι Κεντρικών Γραφείων Τράπεζας Κύπρου, Ακρόπολη, Στρόβολος, τηλ. 22679696, 95115710.

>Πέτρου Νικόλας, Λεωφ. Σταυρού 29. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Στρόβολος, τηλ. 22313838, 97943494.

>Σωκράτους Ολυμπιάδα, Λεωφ. Τζον Κένεντι 103, κατ. 3. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, δίπλα από το περίπτερο «Λάμπρος», 500μ. από LIDL, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22210062.

>Τάππας Τήνια, Μετοχίου 51, κατ. Β-Δ. Μετά από το εστιατόριο «Το Παντοπωλείο» και δίπλα από το κατάστημα «Stop and Watch», Άγιος Ανδρέας, τηλ. 22570999.

>Καγιά Κατερίνα, Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ. Δίπλα από Κέντρο Υγείας Λατσιών, δρόμος πρώην «Laiki Sporting Club», Λατσιά, τηλ. 22480888.

>Αντωνίου Άννη, Λεωφ. Γερίου 26Α, Γέρι, τηλ. 22487810, 22335443.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Χρυσοστομίδης Σωτήρη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 13. Από φώτα τροχαίας εκκλησίας Αγ. Γεωργίου προς κέντρο χωριού, Ύψωνας, τηλ. 25349349, 99810820.

>Γεωργούδης Αντρέας, Αγίας Σοφίας 21. Βόρεια από τα φώτα τροχαίας Αγίας Σοφίας (δρόμος «Προόδου»), απέναντι από το κατάστημα «Πισσούριος», Λεμεσός, τηλ. 25442323, 99448813.

>Νικηφόρου Χριστίνα, Σπύρου Κυπριανού 18Α. Ανατολικά διασταύρωσης Νίκου Παττίχη με Σπύρου Κυπριανού, απέναντι από «Mega Electric», Λεμεσός, τηλ. 25320042.

>Παχουμής Μιχάλης, Αγίας Φυλάξεως 56. 200 μ. βόρεια φώτων τροχαίας Τζαμούδας, έναντι πρατηρίου καυσίμων ENI, Λεμεσός, τηλ. 25374449, 25721781.

>Θεοχαρίδου Μαρία, Γρίβα Διγενή 66Β. Πλησίον Κρησφυγέτου, Λεμεσός, τηλ. 25581456, 25584464.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Χατζηττοφή Φίλιππος, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30. Πάρκινγκ υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», Λάρνακα, τηλ. 24660688.

>Τρουλλή Άννα, Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι, τηλ. 24422033, 24635160.

>Καλαϊτζή Παναγιώτα, Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α. Έναντι πρώην υπεραγοράς «Σαρρής», νυν «SUPER DISCOUNT», Λάρνακα, τηλ. 24651205, 99522502.

ΠΑΦΟΣ

>Γκλάρα Κωνσταντίνου Ιωάννα, Λεωφ. Ελλάδος 11. Στο ύψος της εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου, Πάφος, τηλ. 26100292, 97743242.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Αλαπαή Χριστίνα, Γρίβα Διγενή 8. Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ, πλατεία Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23742002, 23744155.

>Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.