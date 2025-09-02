Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα μέτριοι μέχρι ισχυροί και στα προσήνεμα τοπικά ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά παράλια και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 βαθμούς στα ανατολικά, τα νότια και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Παρασκευή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.