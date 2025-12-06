ΛΕΥΚΩΣΙΑ
>Ιακωβίδης Κωνσταντίνος, Κρήτης 6Γ. Πλαγιόδρομος «Debenhams Central», μετά τη διασταύρωση «Τρουλλίδη», Λευκωσία, τηλ. 22752877, 22255058.
>Βρακάς Δημήτρης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 265. Έναντι «Marks & Spencer», Λακατάμια, τηλ. 22384900.
>Χριστοφίδης Χάρης, Περικλέους 39Α. Μεταξύ φώτων τροχαίας «Κώστας Θεοδώρου» και «Κληματαριάς», Στρόβολος, τηλ. 22511351, 22319454.
>Γεωργίου Χάρις, 28ης Οκτωβρίου 1, κατ.11. Δίπλα από παγωτά «Παπαφιλίππου», Έγκωμη, τηλ. 22255535, 94056656.
>Γεωργίου – Τίφα Κατερίνα, Λεωφ. Κυρηνείας 100. Απέναντι από εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ, Αγλαντζιά, τηλ. 22340340, 22514500.
>Μαρκίδου Μικαέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 3, Λύμπια, τηλ. 22660089.
ΛΕΜΕΣΟΣ
>Παπασπύρου – Καντωνίδου Μάρω, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272. Δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25390354, 25388448.
>Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Θεόδωρου Ποταμιάνου 52. «Jumbo», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25735505.
>Λουκαΐδου – Πετράκη Ελεάνα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 135. Μεταξύ «Pizza Hut» & φώτα τροχαίας του «ERA», Λεμεσός, τηλ. 25730050, 25755516.
>Κετσιμπάσης Αναγνώστης, Ρενάτου Καρτεσίου 12. 100μ. βορείως κυκλικού κόμβου Μέσα Γειτονιάς, προς Δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον αρτοποιείου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25326600, 99903900.
>Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα, Γρίβα Διγενή 145Β&Γ. Έναντι υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», Νεάπολη, Λεμεσός, τηλ. 25250026, 99748468.
ΛΑΡΝΑΚΑ
>Ραμίρεζ Λύδια, Λεωφ. Παπανικολή 31Α. Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης, Λάρνακα, τηλ. 24634390, 96323458.
>Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.
>Ζαχαρία Ζαχάρω, Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87. 500μ. από υπεραγορά «Σπύρος», Αραδίππου, τηλ. 24322050.
ΠΑΦΟΣ
>Ευθυμίου Κλεονίκη, Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, κατ. 2, Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από ταβέρνα «7, Άη Γιώργηδες», Γεροσκήπου, τηλ. 26934224.
>Αλεξάντρου Γεωργίου, Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
>Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη, Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216. Απέναντι από τη CYTA, Παραλίμνι, τηλ. 23828880, 23829202.
>Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.