Δεκάδες μαυροπτέρυγοι υφαλοκαρχαρίες και σαλάχια κολυμπούν στα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά, σε απόσταση αναπνοής από τους πολίτες και την ακτή, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό που θυμίζει φυσικό ενυδρείο.

Τα πλάνα έχουν τραβηχτεί από drone στην παραλία «Thinadhoo Shark Beach» στις Μαλδίβες, έναν προορισμό που φημίζεται για τη μοναδική θαλάσσια ζωή του.

Στο βίντεo που κυκλοφόρησε στο Χ, διακρίνονται οι καρχαρίες να γλιστρούν πάνω από λευκή άμμο, σε νερά τόσο ρηχά ώστε επισκέπτες φαίνονται να περπατούν λίγα μόλις μέτρα μακριά τους, παρατηρώντας από κοντά το θέαμα.

Sharks and rays on the pale sands of the Maldives

Η εικόνα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι το τοπίο μοιάζει «εξωπραγματικό» ή ακόμη και δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, πρόκειται για πραγματική τοποθεσία στις Μαλδίβες, οι οποίες αποτελούν καταφύγιο προστασίας καρχαριών, συμβάλλοντας στη διατήρηση υγιών πληθυσμών που συχνά κινούνται σε ρηχές λιμνοθάλασσες.

Οι μαυροπτέρυγοι υφαλοκαρχαρίες είναι μικρού μεγέθους και θεωρούνται μη επιθετικοί προς τον άνθρωπο, γεγονός που επιτρέπει στους επισκέπτες να τους παρατηρούν με ασφάλεια από κοντινή απόσταση. Η παρουσία τους σε ρηχά νερά αποτελεί συχνό φαινόμενο σε τροπικούς υφάλους, ιδιαίτερα σε προστατευμένες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τάισμα καρχαριών και σαλαχιών απαγορεύεται αυστηρά στις Μαλδίβες, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη φυσική τους συμπεριφορά. Η απλή παρατήρηση, ωστόσο, αποτελεί μια ιδιαίτερα δημοφιλή εμπειρία για ταξιδιώτες και φωτογράφους που επισκέπτονται την περιοχή.

