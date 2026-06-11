ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Περδίκη Κωνσταντίνα, Μετοχίου 34E. Πλησίον υπουργείου Υγείας (παλιό «Γιώρκειο» ξενοδοχείο), δίπλα από σάντουιτς «Αφροδίτη», Λευκωσία, τηλ. 22770009, 22770030.

Χατζηαποστόλου Γεώργιος, Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ. Κοντά στο ζαχαροπλαστείο «Oriental», Λευκωσία, τηλ. 22100029, 22105263.

Κολιαντρή Σοφία, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 375. Δρόμος Λακατάμιας προς Δευτερά, 300μ. μετά το «coffee Bliss», δίπλα από «MP carwash» (δρόμος Στράκκας), Λακατάμια, τηλ. 22380022, 99869635.

Σαριμπέκοβα Κριστίνα, Διγενή Ακρίτα 42. Ενορία Αγ. Βασιλείου, απέναντι από Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο, Στρόβολος, τηλ. 22270277.

Αθανασιάδου Δέσποινα, Λεωφ. Αθαλάσσας 132Δ. Διαγωνίως υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι «Titan Furniture», Στρόβολος, τηλ. 22427707, 99185209.

Μπούλογκ Θεοδώρα, Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2. Από τον κυκλικό κόμβο της «Carlsberg» προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ. μετά από ταβέρνα «Ιδάλιον», περιοχή Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22254747.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μιχαήλ Θεοδούλου Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 54Β. Δίπλα από «Six Stars Motors» και απέναντι από τις καφετέριες «Clock» και «Coffee Island», Λεμεσός, τηλ. 25560981, 25395085.

Παστελλάς Κώστας, Γλάδστωνος 88. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Λεμεσός, τηλ. 25344040, 25727221.

Παναγή Χρίστος, Αριάδνης 7. Μεταξύ κινηματογράφου «Cineplex» και υπεραγοράς «Metro», Μουτταγιάκα, τηλ. 25320300, 97601061.

Βασιλείου Άριστος, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63. Έναντι ψησταριάς «Καπάτσος», Λεμεσός, τηλ. 25580906, 99444906.

Κίρκοβα – Ανδρέου Σάσια, Χαράλαμπου Φτερούδη 2. Ανοικοδόμησης Αγ. Αθανασίου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25725558, 25588033.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Παναγιώτου Μικαέλλα, Λεωφ. Παπανικολή 39. Απέναντι από το Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (Ανόρθωσης), Λάρνακα, τηλ. 24251166, 24663635.

Θεοφάνους Δέσπω, Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, «Παναγιώτειο Μέγαρο», κατ. 2. Έναντι «Costa Coffee», Λάρνακα, τηλ. 24622522, 24720083.

Μικάλλη Μερόπη, Απ. Ανδρέα 37. Περιοχή «Κρασά», πρώην υπεραγορά «Κονή», Αραδίππου, τηλ. 24360647.

ΠΑΦΟΣ

Ηρακλέους Χαράλαμπος, Ελλάδος 74. 200μ. πιο κάτω από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», απέναντι από τη φρουταρία «Κήπος της Εδέμ», Πάφος, τηλ. 26942343, 99107608.

Γαβριήλ Παναγιώτης, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.