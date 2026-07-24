ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Κυπριανού – Κόκκινου Δώρα, Χαραλάμπους Μούσκου 29Β. Κοντά στο Λύκειο της Δασούπολης, Στρόβολος, τηλ. 22422470, 22428499.

>Θεοφάνους Μαρία, Προδρόμου 73Ζ-Θ, Στρόβολος, τηλ. 22080202, 94613541.

>Παρανής Μιχάλης, Λυκαβηττού 28Δ. Δρόμος αρτοποιείου «Χρυσοβαλάντου», απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Έγκωμη, τηλ. 22355715, 96777430.

>Αγαπίου Ελένη, Λεωφ. Αμμοχώστου 19. Δρόμος ΣΟΠΑΖ, Αγλαντζιά, τηλ. 22314634, 22491526.

>Κοντόπουλου Άννα, Περικλέους 15Β. Μεταξύ Λεωφ. Στροβόλου και Εξωτερικών Ιατρείων Στροβόλου, Στρόβολος, τηλ. 22752927 , 22879914.

>Σταυρινίδης Γεώργιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73Α-Β. Έναντι «McDonald’s» και πάρκινγκ υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λατσιά, τηλ. 22488398, 99497309.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Τορναρίτη Καρμέλια, Δημητσάνης 5. Από τον κυκλικό κόμβο «Ανδρέας Χαραλάμπους» προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25954525, 99946295.

>Σταυρινίδου Ζώη, Πέτρου Τσίρου 50. Δρόμος «Debenhams Apollon», πλησίον εκκλησίας Πέτρου και Παύλου και έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λεμεσός, τηλ. 25250984, 99762353.

>Αβραάμ Χριστίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111. 150μ. δυτικά από την φρουταρία «ΛIMNIA», Λεμεσός, τηλ. 25521212, 99362307.

>Άσπρος Ανδρέας, Θεσσαλονίκης 72Α. Δρόμος κινηματογράφου «Οθέλλος», πλησίον Λεωφ. Μακαρίου, Λεμεσός, τηλ. 25339066, 25331831.

>Καλαϊτζίδη Ίρμα, Γεωργίου Α΄ 61, κατ. G. Παραλιακός δρόμος, απέναντι από το ξενοδοχείο «PARK BEACH» (Δασούδι), Γερμασόγεια, τηλ. 25312012, 25342612.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Ανδρέου Νίκη, Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Kleima» και κυκλικού κόμβου νέου ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24250900.

>Τισιένκο Βικτώρια, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 31, Μενεού, τηλ. 24427788, 99864884.

>Πανούσης Ανδρέας, Παπανικολή 5. Έναντι πρώην «Πισσαρίδης», Λάρνακα, τηλ. 24323084.

ΠΑΦΟΣ

>Πολιτίδου Χριστίνα, Αγίου Αντωνίου & Λεωφ. Ποσειδώνος, κατ. 20, «Rodothea Court». Έναντι ξενοδοχείου «Anabelle», Κάτω Πάφος, τηλ. 26306502.

>Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Χριστοδούλου Ανδρέας, 1ης Απριλίου 85, Παραλίμνι, τηλ. 23821003, 23821685.

>Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.