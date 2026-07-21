ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Θεοδούλου Μάριος, Θεοδόση Πιερίδη 9. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Τσέρι, τηλ. 22436999, 99398839.

>Χαραλαμπίδης Γιώργος, Αγίου Ελευθερίου 64Β. Πάροδος απέναντι από γήπεδο ΑΠΟΕΛ, Αρχάγγελος, Στρόβολος, τηλ. 22371177, 22353584.

>Τσαγγάρη Χριστίνα, Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε. Δίπλα από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Έγκωμη, τηλ. 22480405, 22516861.

>Μήτση Μάγδα, Πινδάρου 18. Έναντι οικήματος ΔΗΣΥ, Λευκωσία, τηλ. 22750672, 22438434.

>Τρακκούδη – Κυπριανού Μαρία, Αντρέα Αβρααμίδη 88Β. Δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», απέναντι από ζαχαροπλαστείο «BIANCO», πλησίον φώτων τροχαίας «Κώστας Θεοδώρου», Στρόβολος, τηλ. 22490360, 22514821.

>Κίκας Μιχάλης, Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, κατ. 5, Δάλι, τηλ. 22521991, 22523104.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Τσογκαράκη Ελένη, Γιάννου Κρανιδιώτη 3. Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25384736, 99615091.

>Πόπα Άνα-Καταλίνα, Γιαν Σιμπέλιους 18. Νοτίως φώτων τροχαίας Σιμιλλίδη, πιο κάτω από «Wellgoods Cypressa», Λεμεσός, τηλ. 25576833, 96162048.

>Παπαμιλτιάδους Αντώνης, Αγίας Φυλάξεως 84. Πλησίον πρώην INTERCOLLEGE, νυν Πανεπιστημίου Λεμεσού, Λεμεσός, τηλ. 25388938, 25731492.

>Μάμιλου Ελένη, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, «Μέγαρο Παναγίδη». Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από βιβλιοπωλείο «Κυριάκου», Λεμεσός, τηλ. 25368166, 99581111.

>Κιννή Άντρη, Αγίας Παρασκευής 1. 250μ. από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας, Γερμασόγεια, τηλ. 25324030, 25329797.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Γεωργίου Γεωργία, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου, τηλ. 24534388, 96331190.

>Ευλαβή Κατερίνα, Αρχ. Μακαρίου 65Α. Πλησίον κινεζικού εστιατορίου «Ταϊπέι», Λάρνακα, τηλ. 24656469, 24662689.

>Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.

ΠΑΦΟΣ

>Φιλιππίδου – Γεωργιάδου Κωνσταντία, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93. Έναντι καταστήματος ρούχων «ΝΟΥΜΕΡΟ», Πάφος, τηλ. 26949259, 26222670.

>Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

>Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.