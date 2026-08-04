ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Δανιήλ Μάριος, Ιπποκράτους 14Α. 650μ μετά τα φώτα τροχαίας της Άγιας Παρασκευής, με κατεύθυνση προς την οδό Άγιου Δημητριανού, Λακατάμια, τηλ. 22372201, 97812961.

Παπαδοπούλου Μαγδαληνή, Πρίγκιπα Καρόλου 16. Δίπλα από το ξενοδοχείο «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22270770.

Χαραλάμπους Ματθαίος, Λεωφ. Αρμενίας 48Α. Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης, Στρόβολος, τηλ. 22426655, 22492968.

Νιούλικος Θεοδόσης, Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22. Δρόμος Προεδρικού, Λευκωσία, τηλ. 22669664, 22661852.

Κωνσταντίνου Γεώργιος, Γιαννιτσών 8, περιοχή Σταυρού, Στρόβολος, τηλ. 22107447, 22380736.

Καγιά Κατερίνα, Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ. Δίπλα από Κέντρο Υγείας Λατσιών, Δρόμος πρώην «Laiki Sporting Club», Λατσιά, τηλ. 22480888.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μαρνέρος Λεωνίδας, Ηλία Καννάουρου 32. Έναντι «Pizza Hut» και Τράπεζας Κύπρου, Ύψωνας, τηλ. 25399702, 96669191.

Παντέλας Χρίστος, Νίκου Παττίχη 97. Έναντι φρουταρίας «Πανέρι», 100μ. βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ. νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25736646, 25734005.

Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154. Απέναντι από φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός, τηλ. 25383120, 25735573.

Βρυώνη Δέσποινα, Νικοδήμου Μυλωνά 34. Μετά τα φώτα τροχαίας «Αριέλ» προς κυκλικό κόμβο Δικαστηρίων, 1ος δρόμος αριστερά, Λεμεσός, τηλ. 25898030, 99898030.

Λυσιώτου Μαρία Λώρη, Θεσσαλονίκης 36. Δρόμος κινηματογράφου «Οθέλλος», έναντι «AKIS EXPRESS» και «BLUE OVEN», Λεμεσός, τηλ. 25364775, 25725169.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αποστολίδης Παύλος, Κοσμά Λυσιώτη 20. Τέρμα Ερμού προς παραλία, Λάρνακα, τηλ. 24627213, 24423271.

Πύριλλου Ηλιάνα, Πενταδακτύλου 57, περιοχή «Βεργίνα», Αραδίππου, τηλ. 24530004, 96180602.

Γεωργίου Λευτέρης, Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50. Πλησίον Τεχνικής Σχολής, Λάρνακα, τηλ. 24631390, 99533388.

ΠΑΦΟΣ

Βαρναβίδου Σταυρούλλα, Νικολάου Νικολαΐδη 62. 100μ. από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια, Πάφος, τηλ. 26943424, 26949727.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ