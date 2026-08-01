ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Γεωργίου Ελένη, Αγίου Παύλου 69. Κοντά στην εκκλησία Αγίου Παύλου προς Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία, τηλ. 22781766, 22773868.

>Γρηγορίου – Παρανή Μαρία, Προδρόμου 65Γ-Δ. Έναντι στρατοπέδου, Στρόβολος, τηλ. 22664750, 97658671.

>Σαλίπ Άντρη, Τρικάλων 26, κατ. 6, Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22313134.

>Πατάτας Αντώνιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33Γ. Απέναντι από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Λευκωσία, τηλ. 22754644, 22351030.

>Χατζηγεωργίου Ερρίκος, Λεωφ. Κυρηνείας 132Γ. Μεταξύ εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκταρίου, Αγλαντζιά, τηλ. 22338002, 22330761.

>Σταματογιάννη Ελένη, Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά, τηλ. 22489077, 96321307.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Δήμου Έλενα, Πάφου 2Β. Τέλος του αυτοκινητοδρόμου, απέναντι από «Είδη Υγιεινής Γιώτης Χρίστου», Ερήμη, τηλ. 25935873, 96657403.

>Παναγίδου Παυλίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α, Κτήριο Κτηματολογίου. Δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δρόμος LIDL, Λεμεσός, τηλ. 25575777, 25257487.

>Κέκκος Χαράλαμπος, Αγίας Φυλάξεως 202Α. Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου, Λεμεσός, τηλ. 25339810, 25752352.

>Μενελάου Παυλίνα, Λεκορπουζιέ 32. Βόρεια φώτων τροχαίας «Debenhams Apollo», 2ο στρίψιμο αριστερά και 200μ. στα αριστερά, περιοχή «Νάαφι», Λεμεσός, τηλ. 25251122, 25102995.

>Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19. Έναντι πρώην Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Νικολάου, Λεμεσός, τηλ. 25582626, 99815996.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Γιαννίτσαρου Σάββια, Σταδίου 78. Πλησίον παλαιού ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24332456.

>Αντωνίου – Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου, τηλ. 24813250, 24530321.

>Κληρίδης Αντώνης, Πατρών 6. Φώτα τροχαίας Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας «Ζυγός», Λάρνακα, τηλ. 24622754, 24367765.

ΠΑΦΟΣ

>Στυλιανού Χαράλαμπος, Αχέπανς 4. Έναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Αναβαργός, τηλ. 26600020, 99351125.

>Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

>Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.