ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παπαλλή Ελένη, Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 77. 500μ. από την εκκλησία Παλλουριώτισσας, Λευκωσία, τηλ. 22430143, 22782626.

Δαυίδ Αλέξανδρος, Ανδρέα Μιαούλη 50. Μετά την Κρατική Έκθεση αριστερά, προς το ΚΕΠ και τέρμα του δρόμου από τον κυκλικό κόμβο δεξιά, Έγκωμη, τηλ. 22318319.

Λιασή Κατερίνα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 79. Έναντι εστιατορίου «RANCHO», Λακατάμια, τηλ. 22384464, 22324314.

Χριστοφόρου – Παπαπροδρόμου Βέρα, Ιφιγενείας 59. Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», κάτω από χημείο «Γιαννουκκά», Ακρόπολη, Στρόβολος, τηλ. 22210303, 22491165.

Μαλλούπα Τασούλα, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 183, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22772653, 22337172.

Καλλιτσιώνη Μαρία, Λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια (πρώην Λεωφ. Γερίου), Γέρι, τηλ. 22575226, 22533447.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Θρασυβούλου Άννα, Λεωφόρο Πάφου 29A. Πλησίον φώτων τροχαίας Ομονοίας, απέναντι από «Γύρος ο Σαλονικιός», Λεμεσός, τηλ. 25572303, 97913993.

Καρόζου Αργυρώ, Μαρίνα Λεμεσού, κατάστημα «ΤΡΑΚΑΣΟΛ». Στην είσοδο της μαρίνας, Λεμεσός, τηλ. 25104044.

Ζαΐμη Μαριάννα, Πέτρου Τσίρου 35, κατ. 2. 140μ. βόρεια του πολυκαταστήματος «ERA Apollon», περιοχή «Naafi», Λεμεσός, τηλ. 25770727, 99933342.

Αθανασοπούλου Ηλέκτρα, Λεωφ. Μακαρίου 284, κατ.1&2. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Εναέριος, Λεμεσός, τηλ. 25323636, 97833397.

Χριστοφόρου Νεοφύτα, Χριστάκη Κράνου 58. Από κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας προς κέντρο πόλης, 1ο φανάρι αριστερά, στα 50μ. αριστερά, Γερμασόγεια, τηλ. 25338700, 99613235.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Σεβέρης Μάριος, Παύλου Βαλδασερίδη 8. Πλησίον υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λάρνακα, τηλ. 24639410, 24662497.

Πασχάλης Κωνσταντίνος, Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37. Δρόμος πρώην ΑΗΚ, Λάρνακα, τηλ. 24662233, 99489611.

Ριζέκ Ανδρέας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι, τηλ. 24427065, 99576122.

ΠΑΦΟΣ

Παναγιώτου Έλενα, Ιπποκράτους 21-23. Στην «Περβόλα», έναντι χρυσοχοείου «Μαρία», Πάφος, τηλ. 26911886, 99474434.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Πρωταρά 177. Δρόμος υπεραγοράς «ΜΕΤRΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23811031, 23827336.

Μάστρου Ανδρούλα, Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε. Πλατεία Λιοπετρίου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας, Λιοπέτρι, τηλ. 23942028, 99524643.