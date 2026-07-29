ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Δασκαλάκης Ηλίας, Ηλία Παπακυριακού 22. Aπό «General Flooring» προς εστιατόριο «Προσήλιο», Έγκωμη, τηλ. 22355955, 22720901.

Παπαναστασίου Σοφία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 320Α. Απέναντι από το στρίψιμο για το εστιατόριο «Τσάνταλι», Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22372337.

Ζαβρού Ειρήνη, Μαχαιρά 35Α. Πάροδος Λεωφ. Στροβόλου, από τα φώτα τροχαίας «Για Σουβλάκι Όπως Παλιά», Στρόβολος, τηλ. 22254744, 94049941.

Ηλιάδου – Ιωαννίδου Ντίνα, Λεωφ. Κένεντι 27Α. Έναντι υπεραγοράς «Αθηαινίτης», Παλουριώτισσα, Λευκωσία, τηλ. 22435645, 22317238.

Προεστός Κωνσταντίνος, Λεωφόρος Αθαλάσσας 75Α+Β. 100μ. από Υδατοπρομήθεια, προς Αστυνομία Στροβόλου, Στρόβολος, τηλ. 22495555.

Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1. Στον κυκλικό κόμπο στα Λύμπια, 300μ. μετά την έξοδο προς Λύμπια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γκάρφορθ Παύλος, Αποστόλου Λουκά 31Β. Έναντι διασταύρωσης Ακρωτηρίου, από το «Clock Café», Κολόσσι, τηλ. 25935139, 99282208.

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Θεόδωρου Ποταμιάνου 52. «Jumbo» Πολεμιδιών, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25735505.

Λουκαΐδου – Πετράκη Ελεάνα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 135. Μεταξύ «Pizza Hut» & φώτων τροχαίας του «ERA», Λεμεσός, τηλ. 25730050.

Δρουσιώτης Ονούφριος, Γλάδστωνος 131Β. Έναντι παλαιού οικήματος ΑΕΛ, Λεμεσός, τηλ. 25379777, 99348340.

Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα, Γρίβα Διγενή 145Β&Γ. Έναντι υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», Νεάπολη, Λεμεσός, τηλ. 25250026, 99748468.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ανδρέου Νίκη, Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Kleima» και κυκλικού κόμβου νέου ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24250900.

Ρωτή Χριστοφόρα, Κυριάκου Μάτση 5, κατ. 1. Έναντι «SUPER DISCOUNT STORE», σύνορα Λιβάδια – Αραδίππου, Λιβάδια, τηλ. 24400897, 97790853.

Σωκράτους – Κυπριανού Ελένη, Κιλκίς 15-17, «Αντρούλλα Court», κατ. 4. Πλησίον Σχολής Καλογραιών, Λάρνακα, τηλ. 24651035, 24624163.

ΠΑΦΟΣ

Πολάτογλου Σκεύη, Ακαμαντίδος 25. 200μ. από περίπτερο «Time Out» και αρτοποιείο «Ζορπάς» προς Χλώρακα, Πάφος, τηλ. 26955255, 99972984.

Πατατού Νικολέτα, Ανεξαρτησίας 25. Δρόμος Τεχνικής Σχολής προς «Debenhams KORIVOS», Πάφος, τηλ. 26950510, 99578224.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον δημαρχείου, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.