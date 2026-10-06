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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ελ Μπάνα Άχμετ, Σπύρου Τρικούπη & Ν. Καββαδία 21. Aπέναντι από είσοδο υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», πίσω από «SECOND CUP café», Λακατάμια, τηλ. 22448878, 97609171.

Οικονομίδου Μαρία, Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε. Απέναντι από κτήρια «Σοφοκλής Κυπριανού», δίπλα από ζαχαροπλαστείο «SAVOR», Δασούπολη, Λευκωσία, τηλ. 22425078.

Φραγκούλη Εύα, Αθηνών 58. 50μ. μετά το κατάστημα «Μαύρος», στο διχάλι προς «MICKEY ZORPA», Στρόβολος, τηλ. 22314660, 22492935.

Χίνη Σώτια, Αρχαγγέλου & Καληδονίων 7. Μετά την υπεραγορά «Σκλαβενίτης» προς κυκλικό κόμβο «Δίας»/ «SIGMA», έναντι καταστήματος «Scandia», Έγκωμη, τηλ. 22497200, 97497200.

Ζάννη Αρετή (Αριέττα), Λεωφ. Λάρνακος 114Α. Απέναντι από περίπτερο «Μάρω», κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά, τηλ. 22260153.

Αντωνίου Ανδρέας, Ιωάννη Κρανιδιώτη 111. Έναντί αρτοποιείου «Vienna», Λατσιά, τηλ. 22105395.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Λουκά Μήνα, Μίλτωνος 93. Δίπλα από το «Photo Shine», από φώτα τροχαίας «Πιλακούτας» προς Ζακάκι, μεταξύ «Reguardo Bakery» και αρτοποιείου «Ζορπάς», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25770090, 99000790.

Άσπρος Ανδρέας, Θεσσαλονίκης 72Α. Δρόμος κινηματογράφου «Οθέλλος», πλησίον Λεωφ. Μακαρίου, Λεμεσός, τηλ. 25339066, 25331831.

Κούρτελλου Χρυστάλλα, Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84. Φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25870288, 25737455.

Καμανέτς Αναστασία, 28ης Οκτωβρίου 253Α. Δίπλα από Καθολική Αγίας Αικατερίνης, Λεμεσός, τηλ. 25747426.

Σέμκινα Νεάρχου Αλίνα, Γρίβα Διγενή 93. Δίπλα από οδοντιατρείο Κόκκινος, έναντι Κρυσφηγέτου Γρίβα, Λεμεσός, τηλ. 25432240.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Γιώρκας Γεώργιος, Ζακύνθου 24. Φώτα τροχαίας «Splish-Splash» προς «Shoebox», Λάρνακα, τηλ. 24657657, 99960123.

Καλαϊτζή Άντρη, Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9. Δρόμος νέου νοσοκομείου, εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, τηλ. 24638387, 24532906.

Τσαγγάρη Νικόλας, Γεωργίου Σεφέρη 2. Απέναντι Super Discount Store Αραδίππου, Λειβάδια, τηλ. 24644490.

ΠΑΦΟΣ

Πίρπα Αλεξάνδρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 80. Απέναντι από το αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Λυκείου Κύκκου, Πάφος, τηλ. 26948222.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πιττάτζης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.