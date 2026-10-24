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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αγγελής Πέτρος, Λεωφ. Καντάρας 71, Συνοικισμός Κόκκινες, μεταξύ Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού και Γυμνασίου Αγ. Βασιλείου, Στρόβολος, τηλ. 22324205.

Κωνσταντινίδου Αγγελική, Κυριάκου Μάτση 37. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου (γωνία), Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22261626.

Κακουλλή – Ντίσκου Μαρία, Λεωφ. Αθαλάσσας 64Α. Δίπλα από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Στρόβολος, τηλ. 22493343, 96685027.

Πετρίδης Μιχάλης, Αγίου Ιλαρίωνος 151ΑΒ. Απέναντι από αρτοπιείο «Ζορπάς», μετά τον κυκλικό κόμβο του «BATA», Καϊμακλί, τηλ. 22524404.

Τσιελεπή Ελένη (Ελίνα), Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 124. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων STAR OIL, Ανθούπολη, Λακατάμια, τηλ. 22255588, 94068067.

Μπούλογκ Θεοδώρα, Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2. Από τον κυκλικό κόμβο της Carlsberg προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ. μετά από ταβέρνα «Ιδάλιον», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22254747.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γεωργίου Ελένη, Κρεμαστής Ρόδου 19. Δρόμος ξενοδοχείου «Episkopiana», πλησίoν «Espresso Lungo café», Επισκοπή, τηλ. 25932575, 25933815.

Μιχαήλ Θεοδούλου Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 54Β. Δίπλα από «Six Stars Motors» και απέναντι από τις καφετέριες «Clock» και «Coffee Island», Λεμεσός, τηλ. 25560981, 25395085.

Κλεάνθους Χρυστάλλα, 16ης Ιουνίου 1943 16. Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας, Λεμεσός, τηλ. 25748070, 25340534.

Παπακυριακού Μαρτίνος, Ιωάννη Πολέμη 29Β. Δίπλα από υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Πέτρου κ΄ Παύλου, Λεμεσός, τηλ. 25316231.

Κωνσταντινίδου Ιωάννα, Λεωφ. Αμαθούντος 100. Πλησίον «Four Seasons Hotel», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25310554, 25723437.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Τρουλλή Άννα, Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι, τηλ. 24422033, 24635160.

Καλαϊτζή Παναγιώτα, Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α. Έναντι πρώην υπεραγοράς «Σαρρής», νυν «SUPER DISCOUNT», Λάρνακα, τηλ. 24651205, 99522502.

Ραμιρέζ Λύδια, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30. Πάρκινγκ υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», Λάρνακα, τηλ. 24660688.

ΠΑΦΟΣ

Παπαδοπούλου Χριστιάνα, Ελλάδος 83. Έναντι υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26931339, 99513254.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Χριστοδούλου Ανδρέας, 1ης Απριλίου 85, Παραλίμνι, τηλ. 23821003, 23821685.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.