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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Παπαλλή Ελένη, Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 77. 500μ. από την εκκλησία Παλλουριώτισσας, Λευκωσία, τηλ. 22430143, 22782626.

>Δαυίδ Αλέξανδρος, Ανδρέα Μιαούλη 50. Μετά την Κρατική Έκθεση αριστερά, προς το ΚΕΠ και τέρμα του δρόμου από τον κυκλικό κόμβο δεξιά, Έγκωμη, τηλ. 22318319.

>Λιασή Κατερίνα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 79. Έναντι εστιατορίου «RANCHO», Λακατάμια, τηλ. 22384464, 22324314.

>Χριστοφόρου – Παπαπροδρόμου Βέρα, Ιφιγενείας 59. Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», κάτω από χημείο «Γιαννουκκά», Ακρόπολη, Στρόβολος, τηλ. 22210303, 22491165.

>Μαλλούπα Τασούλα, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 183, Άγιος Δομέτιος. τηλ. 22772653, 22337172.

>Μαρκίδου Μικαέλλα, Σταυρού 79. Μεταξύ «COFFEE ISLAND» και «BET ON ALPHA», Στρόβολος, τηλ. 22660089.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Τορναρίτη Καρμέλια, Δημητσάνης 5. Από κυκλικό κόμβο «Ανδρέας Χαραλάμπους» προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25954525, 99946295.

>Χριστοφόρου Νέαρχος, Λεωφ. Μακαρίου 112. Μεταξύ φώτων τροχαίας «ERA Apollon» και φώτων τροχαίας Πολεμιδιών, δίπλα από κατάστημα παιδικών «OKAIDI» και «Nike», Λεμεσός, τηλ. 25822838, 99200860.

>Νικολαΐδης Ανδρέας, Αγίας Φυλάξεως 236. 200μ. νότια από κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας, απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Λεμεσός, τηλ. 25252757, 99078161.

>Κολοκοτρώνη Δέσποινα, Ομήρου 63. Δίπλα από κατάστημα «Shoebox», Χαλκούτσα, Άγιος Νικόλαος, τηλ. 25313123.

>Κιννή Άντρη, Αγίας Παρασκευής 1. 250μ. από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας, Γερμασόγεια, τηλ. 25324030, 25329797.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Τσαγγάρη Νικόλας, Γεωργίου Σεφέρη 2. Απέναντι από «Super Discount Store» Αραδίππου, Λειβάδια, τηλ. 24644490.

>Γιώρκας Γεώργιος, Ζακύνθου 24. Φώτα τροχαίας «Splish-Splash» προς «Shoebox», Λάρνακα, τηλ. 24657657, 99960123.

>Καλαϊτζή Άντρη, Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9. Δρόμος νέου νοσοκομείου, εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, τηλ. 24638387, 24532906.

ΠΑΦΟΣ

>Ροΐδη Σοφία, Αγίων Αναργύρων 21. Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων, Κάτω Πάφος, τηλ. 26221300, 26931985.

>Γιαννιού Σταυρούλλα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68. 50μ. από Εμπορικό Κέντρο «Θεοφάνη» προς Κονιά, Πάφος, τηλ. 26937857, 26271776.

>Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Λοΐζου Παναγιώτης, Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150, Παραλίμνι, τηλ. 23821368, 23823608.

>Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.