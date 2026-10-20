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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Βαρέλια Λίζα, Αχαιών 6Γ. Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, έναντι ξενοδοχείου «Altius», Λευκωσία, τηλ. 22776861, 99006201.

Θεοφάνους Θέκλα, Πολυκλείτου 8, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ, Λευκωσία, τηλ. 22349778.

Γεωργιάδης Πλούταρχος, Λεωφ. Τσερίου 34Γ. Έναντι ψαραγοράς «BLUE ISLAND» και εστιατορίου «BIG BAD WOLF», Στρόβολος, τηλ. 22311995, 99042275.

Ασσιώτη Εύα, Άγγελου Τερζάκη 4, κατ. 2. Από Άγιο Παντελεήμονα προς Τύμβο, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά και έπειτα 1ο δεξιά στα 500μ., Έγκωμη, τηλ. 22255524.

Προεστού Μαργαρίτα, Στασίνου 46, κατ. 3. Έναντι Κεντρικής Τράπεζας, δίπλα από «Gloria Jeans», Στρόβολος, τηλ. 22952095, 96626370.

Κυριάζου Άννα Μαρία, Ηνωμένων Εθνών & Μητέρας Τερέζας 1Α. Μετά τον κυκλικό κόμβο της Carlsberg, προς το εστιατόριο «Ιδάλιον» αριστερά μέσα, δίπλα από το περίπτερο «Anytime», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22313525.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παπαφυλακτού – Τερίδη Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 37. Δίπλα από ζαχαροπλαστείο «Ερμής», Λεμεσός, τηλ. 25567526, 25714469.

Αγαμέμνονος Χαρούλα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 131. Πλησίον Τσιρείου Σταδίου, Λεμεσός, τηλ. 25870748, 25560442.

Γρηγορίου Γρηγόρης, Κωστή Παλαμά 37Β. Άγιος Νεκτάριος, βορείως Λανιτείου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25754111, 99518413.

Καρδιακίδου Μαριάννα, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353. Παραλιακή δίπλα από «ONE Seafront Tower», Λεμεσός, τηλ. 25337050.

Λεφτερίδη Μαρίνα, Χαράλαμπου Ευαγόρου 37. Δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν το κοιμητήριο, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25001895, 96550299.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Γεωργίου Λευτέρης, Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50. Πλησίον Τεχνικής Σχολής, Λάρνακα, τηλ. 24631390, 99533388.

Αποστολίδης Παύλος, Κοσμά Λυσιώτη 20. Τέρμα Ερμού προς παραλία, Λάρνακα, τηλ. 24627213, 24423271.

Πύριλλου Ηλιάνα, Πενταδακτύλου 57, περιοχή «Βεργίνα», Αραδίππου, τηλ. 24530004, 96180602.

ΠΑΦΟΣ

Πατατού Νικολέτα, Ανεξαρτησίας 25. Δρόμος Τεχνικής Σχολής προς «Debenhams KORIVOS», Πάφος, τηλ. 26950510, 99578224.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Λοΐζου Δέσποινα, 1ης Απριλίου 228, «ΦΩΤΙΑΝΑ COMPLEX», Παραλίμνι, τηλ. 23250061, 97553997.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.