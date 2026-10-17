Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γεωργίου Ελένη, Αγίου Παύλου 69. Κοντά στην εκκλησία Αγίου Παύλου, προς Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία, τηλ. 22781766, 22773868.

Γρηγορίου – Παρανή Μαρία, Προδρόμου 65Γ-Δ. Έναντι στρατοπέδου και δίπλα από τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης, Στρόβολος, τηλ. 22664750, 97658671.

Σαλίπ Άντρη, Τρικάλων 26, κατ. 6, Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22313134.

Πατάτας Αντώνιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33Γ. Απέναντι από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Λευκωσία, τηλ. 22754644, 22351030.

Χατζηγεωργίου Ερρίκος, Λεωφ. Κυρηνείας 132Γ. Μεταξύ εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκταρίου, Αγλαντζιά, τηλ. 22338002, 22330761.

Καλλιτσιώνη Μαρία, Λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια (πρώην Λεωφ. Γερίου), Γέρι, τηλ. 22575226, 22533447.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μαρνέρος Λεωνίδας, Ηλία Καννάουρου 32. Έναντι «Pizza Hut» και Τράπεζας Κύπρου, Ύψωνας, τηλ. 25399702, 96669191.

Πετρίδης Μιχαήλ, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 23. Φώτα τροχαίας «FOUI», Λεμεσός, τηλ. 25363655, 99461515.

Συγγελίδου Άννα, Καραϊσκάκη 36Ζ. Έναντι πρώην Κεντρικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου, Λεμεσός, τηλ. 25746522, 25341824.

Βασιλείου Άριστος, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63. Έναντι ψησταριάς «Καπάτσος», Λεμεσός, τηλ. 25580906, 99444906.

Κετσιμπάσης Αναγνώστης, Ρενάτου Καρτεσίου 12. 100μ. βορείως κυκλικού κόμβου Μέσα Γειτονιάς, προς Δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον αρτοποιείου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25326600, 99903900.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Σμυρίλλη – Πύλα Χριστίνα, Νικοδήμου Μυλωνά 12. Έναντι υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ», Λάρνακα, τηλ. 24650777, 24821580.

Πασχάλης Κωνσταντίνος, Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37. Δρόμος πρώην ΑΗΚ, Λάρνακα, τηλ. 24662233, 99489611.

Ταντελές Νικόλας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 30, Κίτι, τηλ. 24427300, 97476760.

ΠΑΦΟΣ

Θρασυβουλίδου Ραφαέλα, Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 60. 200μ. πριν το MALL, έναντι «COSMIC BOWLING», Πάφος, τηλ. 26600888.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

Κουτσού Παναγιώτα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 10, Φρέναρος, τηλ. 23823002, 97593002.