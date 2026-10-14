Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γιαννή Αλεξάνδρα, Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3. Φώτα τροχαίας κινηματογράφου «K-CINEPLEX» προς κυκλικό κόμβο «Δίας/ «Σίγμα», (Παρισσινός/ πρώην στρατόπεδο), Έγκωμη, τηλ. 22018559.

Γιάγκου Φρόσω, Λεωφ. Στροβόλου 48. Κύριος δρόμος Τσερίου, απέναντι από υπεραγορά «SMART» και δίπλα από το κατάστημα «Sifounas», Τσέρι, τηλ. 22383330, 99594498.

Κουρουκλάρης Κωνσταντίνος, Σταυρού 41. Απέναντι από περίπτερο «Στέφανος», 50μ. από κατάστημα «ΜΑΤΙ», Στρόβολος, τηλ. 22252060.

Γεωργίου Σούλα, Βασιλέως Παύλου Α΄ 12Α. Πίσω από το παλαιό ΓΣΠ, κοντά στο υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, τηλ. 22672502.

Παπαβαρνάβας Βαρνάβας, Αρμενίας 67Β. Πλησίον «Cafe Deliyard», 30μ. μετά το υπουργείο Παιδείας, Στρόβολος, τηλ. 22264999, 94002999.

Ρούσου Σουτζιή Χρυσάνθη, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 6Α, Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521230, 22522956.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γκάρφορθ Παύλος, Αποστόλου Λουκά 31Β. Έναντι διασταύρωσης Ακρωτηρίου, από το «Clock Café», Κολόσσι, τηλ. 25935139, 99282208.

Προδρόμου – Μιχαήλ Γεωργία, Μισιαούλη & Καβάζογλου 76. Κοντά στο ξενοδοχείο «Πεύκος», Λεμεσός, τηλ. 25568009, 25811208.

Ζαΐμη Μαριάννα, Πέτρου Τσίρου 35, κατ. 2. 140μ. βόρεια του πολυκαταστήματος «ERA Apollon», περιοχή «Naafi», Λεμεσός, τηλ. 25770727, 99933342.

Ματθαίου Νίκος, Αγίας Ζώνης 62Δ. Έναντι γυναικολογικής κλινικής Ανδρέα Ματθαίου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25375522, 25721678.

Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα, Γρίβα Διγενή 145Β&Γ. Έναντι υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», Νεάπολη, Λεμεσός, τηλ. 25250026, 99748468.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Σεβέρης Μάριος, Παύλου Βαλδασερίδη 8. Πλησίον υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λάρνακα, τηλ. 24639410, 24662497.

Κουλουμά Δημητρίου Άννα, Ηνωμένων Εθνών 16Α. Δρόμος Λάρνακας – Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24642333, 24661155.

Ριζέκ Ανδρέας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι, τηλ. 24427065, 99576122.

ΠΑΦΟΣ

Καπουδιώτη Άντρη, Θεσσαλονίκης 4. Έναντι Πυροσβεστικής, Πάφος, τηλ. 26911313, 99542075.

Χαραλάμπους Πηνελόπη, Ακαμαντίδος 4. Δίπλα από περίπτερο «Time Out», Πάφος, τηλ. 26943222, 26272151.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλλα, Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, κατ. 1. Απέναντι από ταβέρνα «Ρόπας», Παραλίμνι, τηλ. 23822007, 97922472.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.