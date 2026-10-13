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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Αντωνίου Ελίνα, Λεωφόρος Αριστοφάνους 20Α. Πλησίον ψαροταβέρνας «Family Nest» και 200μ. από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα, Στρόβολος, τηλ. 22261756, 99753337.

>Αγγελίδου Χριστίνα, Κυριάκου Μάτση 48. Στα φώτα τροχαίας της «Coca Cola», δίπλα από το γυμναστήριο «Μολών Λαβέ», Έγκωμη, τηλ. 22355366, 99299993.

>Φιλίππου Χλόη, Λεωφ. Λάρνακος 3, Αγλαντζιά, τηλ. 22731020, 99857222.

>Πιέρα Ισσέγιεκ Ελένη, Λεωφ. Νίκης 23Β&Γ. Δίπλα από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Λευκωσία, τηλ. 22490580, 22499232.

>Αντωνίου Δέσπω, Σποράδων 48Α. Έναντι υπεραγοράς «Ιωαννίδης», Ανθούπολη, τηλ. 22109047.

>Σταματογιάννη Ελένη, Λεωφ. Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά, τηλ. 22489077, 96321307.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Πετρίδης Πέτρος, Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α. Διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού με Ευγενίου Βουλγάρεως, δίπλα από φρουταρία «Λιμνιά», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25366340, 94040548.

>Παρασκευά Όλγα & Σταυρούλα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 98. Δίπλα από «Fairways», φώτα τροχαίας Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25335220, 25387104.

>Σολομωνίδου – Παύλου Έλενα, Αγίας Φυλάξεως 244Β. Πλησίον νέας υπεραγοράς «Μετρό», κυκλικό κόμβος Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25336333, 99261579.

>Νικολάου Νικόλας, Γλάδστωνος 116. Έναντι πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, νυν Ελληνική Τράπεζα, Λεμεσός, τηλ. 25364359, 99409006.

>Καλαϊτζίδη Ίρμα, Γεωργίου Α΄ 61, κατ. G. Παραλιακός δρόμος, απέναντι από το ξενοδοχείο «PARK BEACH» (Δασούδι), Γερμασόγεια, τηλ. 25312012, 25342612.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Γρηγοράς Αντώνης, Κυριάκου Μάτση 14. Θέατρο «Σκάλα», κάτω από «Διόφαντο», Λάρνακα, τηλ. 24626332, 24657217.

>Καραγιάννη Άρτεμις, Πηλίου 5. Δρόμος Λεμεσού, πλησίον Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Λάρνακα, τηλ. 24624555, 96796010.

>Γεωργιάδου – Χριστοδούλου Ελένη, Ζήνωνος Κιτιέως 11. Έναντι «café Posto», Λειβάδια, τηλ. 24661298, 24368700.

ΠΑΦΟΣ

>Μενελάου Μενέλαος, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 12. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Agip, δίπλα από «Papantoniou Bakeries», Γεροσκήπου, τηλ. 26812121, 99813985.

>Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

>Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.