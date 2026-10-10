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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Χατζηαποστόλου Αντώνης, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α. Δρόμος Junior English School, Λευκωσία, τηλ. 22311416, 99513314.

Καρή Χριστιάνα, Ανδρέα Αβρααμίδη 50. Απέναντι από νοσοκομείο «Αρεταίειο», Στρόβολος, τηλ. 22771999, 22351072.

Πόντου Ανδρέας, Λεωφ. Ελευθερίας 27. 100μ. από το Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης, Λακατάμια, τηλ. 22382550, 99318764, 97688587.

Χαγκούδης Ανδρέας, Λεωφ. Στροβόλου 244Γ. Έναντι πρώην «Sun Tower», Στρόβολος, τηλ. 22049296, 96118353.

Τσακμάκης Θεόκλητος, Αγίου Ανδρέου 64. Απέναντι από Ταχυδρομείο και και αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από περίπτερο «Άμστερνταμ», Παλλουριώτισσα, τηλ. 22260566.

Παρπή Φανή, Χαλκάνωρος 20, κατ. Γ-Δ. Απέναντι από το «CAFFE NERO», Δάλι, τηλ. 22314943.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Θεοδώρου Πάμπος, Λεωφ. Μακαρίου 47. Πλησίον φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός, τηλ. 25566411, 25574038.

Λυσιώτου Μαρία Λώρη, Θεσσαλονίκης 36. Δρόμος κινηματογράφου «Οθέλλος», έναντι «AKIS EXPRESS» και «BLUE OVEN», Λεμεσός, τηλ. 25364775, 25725169.

Γρηγορίου Μιλτιάδης, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 18Α, «Stamatiou Center B». Δρόμος Μέσα Γειτονίας, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25717107, 99071717.

Κονναρής Μάριος, Βασ. Γεωργίου Α΄ 31, «Julia Court». Παραλιακός δρόμος, πλησίον «Pizza Hut», Γερμασόγεια, τηλ. 25325450, 99086346.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Νικολάου Κρίστια, Τάσου Μητσόπουλου (Πιαλέ Πασσιά) 15, «Sandy Beach A», κατ. 4. Πλησίον «Makou», Λάρνακα, τηλ. 24656554, 99710617.

Ορφανίδης Μισιέλ, Κωνσταντίνου Καλογερά 11. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά, Λάρνακα, τηλ. 24621360, 24531859.

Σεργίου Σάββας, Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη, τηλ. 24645343, 99977835.

ΠΑΦΟΣ

Παπούδας Αριστοτέλης, Αλέξανδρου Υψηλάντη 25. Περιοχή Δασούδι, 300μ. πιο κάτω από το Lidl, Πάφος, τηλ. 26811750, 26952138.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Αλαπαή Χριστίνα, Γρίβα Διγενή 8. Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ, πλατεία Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23742002, 23744155.

Λίλη Γ. Νίκος, Ελευθερίας 19, Δερύνεια, τηλ. 23828701, 23740380.