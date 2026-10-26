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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Χατζηγιάννη Κλειώ, Λεωφ. Λάρνακος 129. Δίπλα από κατάστημα «Ανδρέας Χαραλάμπους», Λευκωσία, τηλ. 22333311, 22436322.

Σολωμού Ουρανία, Λεωφ.Στροβόλου & Πύθωνος 4. Δίπλα από «Γυάλινη» Πολυκατοικία, Στρόβολος, τηλ. 22313123, 22283622.

Τριανταφύλλου Φραγκίσκος Μάριος, Προδρόμου 24. Απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο «Ευαγγελίστρια» και δίπλα από αρτοζαχαροπλαστείο «Πανδώρα», Έγκωμη, τηλ. 22332315.

Κωνσταντίνου Δημήτρης, Στασάνδρου 26Α, Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ, Λευκωσία, τηλ. 22764691.

Κίτσα Μαρίνα, Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σάμου. Στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, τηλ. 22441780, 22420506.

Κίκας Μιχάλης, Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, κατ. 5. Δίπλα από το «Mikel Coffee», Δάλι, τηλ. 22521991, 22523104.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αγαθοκλέους Μάριος, Ανδρέα Αραούζου 22. Πλησίον φώτων τροχαίας προς Βιομηχανική Ύψωνα (ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ – Μονοβόλικο), Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25222988.

Γερολέμου Ανδρονίκη, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 40. Πλησίον καταστήματος «Kofteros», απέναντι από «KFC», Λεμεσός, τηλ. 25737350, 96640297.

Ποταμίτου Μαρία, Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ 29Β. Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25364000, 25382333.

Αθανασοπούλου Ηλέκτρα, Λεωφ. Μακαρίου 284, κατ.1&2. Έναντι πρώην Ελληνικής Τράπεζας, Εναέριος, Λεμεσός, τηλ. 25323636, 97833397.

Αντωνιάδης Πόλυς, Αγίας Ζώνης 30. Έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης, Λεμεσός, τηλ. 25358034, 25356371.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Σεργίου Σάββας, Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη, τηλ. 24645343, 99977835.

Νικολάου Κρίστια, Τάσου Μητσόπουλου (Πιαλέ Πασσιά) 15, «Sandy Beach A», κατ. 4. Πλησίον «Makou», Λάρνακα, τηλ. 24656554, 99710617.

Παπαχρίστου Ελισάβετ, Λεωφ. Παπανικολή 31Α. Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης, Λάρνακα, τηλ. 24634390, 96323458.

ΠΑΦΟΣ

Κύρου Χαριτίνη, Νεοφύτου Νικολαΐδη 18. 100μ. από τα κέα κυβερνητικά κτήρια προς Γεροσκήπου, Πάφος, τηλ. 26949219, 26945762.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Παραλίμνι, τηλ. 23825979, 23744771.

Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.