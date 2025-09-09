Καθημερινό χαρακτήρισε το φαινόμενο των βανδαλισμών και των επιθέσεων στα τέσσερα σχολεία της Δυτικής Λεμεσού ο υπεύθυνος της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης της περιοχής, Χρίστος Φωτίου, μιλώντας στο philenews, με αφορμή τη ψεσινή (8/9) επίθεση σε φύλακα με γκαζάκια.

Όπως ανέφερε, «η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη». Παρά την παρουσία της Αστυνομίας σε ορισμένα περιστατικά, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα». Ο κ. Φωτίου εξήγησε ότι οι φύλακες δέχονται καθημερινά πετροβολισμούς, φωτοβολίδες και τσάκρες, ενώ το χθεσινό επεισόδιο με μολότοφ και γκαζάκια είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό φύλακα. «Η κατάσταση έχει ξεφύγει, είναι εκτός ελέγχου και δεν μπορεί να ελεγχθεί», τόνισε.

Τα περιστατικά καταγράφονται στα τέσσερα σχολεία της περιοχής. Το Γ΄ Δημοτικό Ύψωνα, το Γυμνάσιο Ύψωνα, το Λύκειο Κολοσσιού και το Γυμνάσιο Επισκοπής.

Έριξαν μολότοφ και πήρε φωτιά το γρασίδι

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της εταιρείας, ο φύλακας βρισκόταν εντός του σχολείου, όταν άγνωστοι έριξαν μολότοφ με σκοπό να κάψουν το τεχνητό γρασίδι. Ο φύλακας κατάφερε να σβήσει τη φωτιά και ενημέρωσε την εταιρεία, προκειμένου να ειδοποιηθεί η Αστυνομία. Ωστόσο, βγαίνοντας εκτός του σχολικού χώρου για να καλέσει βοήθεια, δέχθηκε νέα επίθεση με γκαζάκια και μολότοφ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Ανήλικοι οι δράστες

Ο κ. Φωτίου σημείωσε ότι οι παραβάτες είναι ανήλικοι, ηλικίας 15 έως 17 ετών, οι οποίοι κυκλοφορούν με μοτοσικλέτες χωρίς πινακίδες, πολλές φορές σε οχήματα χτυπημένα και δηλωμένα ως ακινητοποιημένα. «Η Αστυνομία είναι παρούσα, αλλά δεν βλέπουμε να κάνει ελέγχους», υπογράμμισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την αδράνεια των αρχών. «Υπάρχουν ζημιές και βανδαλισμοί, αλλά δεν γίνεται κάτι. Έρχεται η Αστυνομία, κρατά μια κόλλα και γράφει. Δεν κάνουν τίποτα. Τι περιμένουν, να έρθουν με τα πιστόλια;», διερωτήθηκε.