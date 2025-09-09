Ομάδα νεαρών επιτέθηκε χθες βράδυ σε ιδιώτη φύλακα του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο μέρος για επιτόπιες εξετάσεις. Ο φύλακας, σύμφωνα με τη σχολική έφορο του σχολείου, Χριστίνα Τρύφωνος, δέχθηκε επίθεση με γκαζάκια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, φέροντας εγκαύματα στο πρόσωπο.

Όπως ανέφερε στο philenews η κ. Τρύφωνος, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 9 με 9:30 το βράδυ της Δευτέρας, όταν οι νεαροί εισήλθαν στον χώρο του σχολείου και συγκεκριμένα στο γήπεδο mini football που βρίσκεται εντός του σχολικού χώρου.

Ο ιδιώτης φύλακας προσπάθησε να τους απομακρύνει, με τους νεαρούς να τον καταδιώκουν. Ακολούθως, οι δράστες του έριξαν αναμμένα γκαζάκια στο πρόσωπο, προκαλώντας του εγκαύματα.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας Δυτικής Λεμεσού, Ηρόδοτος Νεοφύτου, ανέφερε ότι το θέμα των βανδαλισμών στα σχολεία έχει ξεφύγει.

«Το ψεσινό επεισόδιο είναι απόπειρα δολοφονίας. Δεν μιλάμε απλά για ένα περιστατικό, ο άνθρωπος υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο πρόσωπο. Πήγαν να τον σκοτώσουν. Η Αστυνομία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να εντοπιστούν οι δράστες».

Όπως σημείωσε ο κ. Νεοφύτου, και την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ύψωνα και πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει. «Ευθύνη φέρουν οι γονείς των παραβατών αλλά και η Αστυνομία. Τι περιμένουν; Να θρηνήσουμε θύματα;», ανέφερε.