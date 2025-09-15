Νέα αποτυχία της Αστυνομίας. Το ΤΑΕ Λεμεσού ζήτησε την έκδοση διατάγματος προφυλάκισης για τρεις υπόπτους σχετικά με τους πυροβολισμούς στο φαρμακείο, όμως, το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα. Παρά τη μαρτυρία που εξασφαλίστηκε και παρουσιάστηκε, το Δικαστήριο δεν πείστηκε για την εμπλοκή τους.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσωποκράτησης, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού παρουσίασαν μαρτυρία που φαινόταν να «καίει» τους τρεις σε σχέση με την υπόθεση των πυροβολισμών κατά φαρμακείου ιδιοκτησίας 61χρονης Ρωσίδας, η οποία διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην οδό Γρίβα Διγενή, στη Λινόπετρα.

Σύμφωνα με τον ανακριτή του ΤΑΕ Λεμεσού, αστυφύλακα Ιωάννη Μαυρομούστακο, την ίδια ημέρα των πυροβολισμών εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι μοτοποδήλατο με έναν επιβαίνοντα προσέγγισε το φαρμακείο και ο οδηγός πυροβόλησε δύο φορές με πυροβόλο όπλο που είχε στην κατοχή του.

Είπε πως η πληροφορία ήταν ύψιστης αξιοπιστίας, δόθηκε στις 13/9 από πληροφοριοδότη και αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί εκτελέστηκαν από τον 36χρονο ύποπτο κατόπιν οδηγιών του 57χρονου υπόπτου. Ο 36χρονος φέρεται να έλαβε από τον 57χρονο, μέσω του 25χρονου υπόπτου διαμεσολαβητή, το ποσό των €2.500 ως αμοιβή για να ρίξει τρεις πυροβολισμούς.

Η πληροφορία αναφέρει ότι το όπλο παραμένει στην κατοχή του 57χρονου, μαζί με άλλες εκρηκτικές ύλες που φυλάσσονται σε άγνωστο σημείο.

Κατά την αντεξέτασή του από τον δικηγόρο του, ο ανακριτής ανέφερε ότι ο πληροφοριοδότης γνωρίζει όλους τους υπόπτους. Σημείωσε ότι η πληροφορία είναι άκρως απόρρητη και δεν μπορούν να δοθούν περισσότερα στοιχεία, καθώς η διερεύνηση βρίσκεται στα αρχικά στάδια. Όπως υπογράμμισε, η αξιοπιστία της πηγής θεωρείται υψηλή, καθώς στο παρελθόν έχει δώσει πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν.

Επιπλέον, εξασφαλίστηκε μαρτυρία από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, όπου εκτιμάται ότι η περιγραφή του δράστη ταυτίζεται με τον 36χρονο ύποπτο.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, στις 13/9 εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης για τους τρεις υπόπτους. Στη σκηνή εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν δύο κάλυκες από πυροβόλο όπλο.

Ο 57χρονος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου. Κατά τη σύλληψη του επισημάνθηκε η προσοχή του στο Νόμο και απάντησε «Κάμετε τη δουλειά σας», ενώ ακολούθως επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής.

Ο 36χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, δηλώνοντας ότι ό,τι έχει να πει θα το πει στο Δικαστήριο, ενώ ο 25χρονος υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση.

Μετά από μακρά διαδικασία, το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της Αστυνομίας για διάφορους λόγους και οι τρεις ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι.