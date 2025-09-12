Σε κινητοποίηση τέθηκε η Αστυνομία το πρωί της Παρασκευής μετά από ρίψη πυροβολισμών σε φαρμακείο στη Γερμασόγεια.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της νύχτας ρίχθηκαν τρεις πυροβολισμοί, δύο εναντίον της γυάλινης προθήκης και ένας στο κάγκελο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει μέλη του ΤΑΕ, οι οποίοι πραγματοποιούν επιτόπιες εξετάσεις και έρευνες.

Να σημειωθεί ότι αναμένεται και η άφιξη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας ενώ όπως πληροφορείται το Philenews, από τη σκηνή παραλήφθηκαν κάλυκες.

Οι Αρχές εξετάζουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης προς εντοπισμό των δραστών.