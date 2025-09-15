Στη σύλληψη άλλων δύο προσώπων, προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών και ρίψης πυροβολισμών σε κατοικημένη περιοχή.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την πιο πάνω υπόθεση, η Αστυνομία προχώρησε αργά χθες το απόγευμα στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 25 και 36 ετών και οι δύο από την επαρχία Λεμεσού, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες άλλο ένα πρόσωπο ηλικίας 57 ετών, το οποίο τελεί υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.