Ελεύθερη μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων αφέθηκε η 24χρονη Φιλιππινέζα, η οποία είχε συλληφθεί ως ύποπτη για τον θάνατο του συντρόφου της. Η έγκυος γυναίκα, αφού κρατήθηκε για δύο οκταήμερα, αφέθηκε τελικά ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες. Υπενθυμίζεται ότι οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αιτήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα την ανανέωση της κράτησής της.

Από τις επιτόπιες εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο διαμέρισμα όπου διέμεναν η ύποπτη και το θύμα, εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία στάλθηκαν για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, από το διαμέρισμα παραλήφθηκε ένα μαγειρικό ψαλίδι με σπασμένη χειρολαβή, καθώς και μια φαιά-κόκκινη ουσία στον τοίχο πίσω από την πόρτα του δωματίου, κοντά στο παράθυρο από το οποίο φέρεται να σκαρφάλωσε το θύμα.

Μεταξύ των τεκμηρίων που στάλθηκαν στα εργαστήρια περιλαμβάνονται αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο αλουμίνιο του παραθύρου, στο σημείο όπου το θύμα προσπάθησε να εισέλθει στο μπαλκόνι. Τα αποτυπώματα ταυτίστηκαν με το θύμα. Η 24χρονη, όπως ακούστηκε κατά τη διαδικασία ανανέωσης της κράτησης της, φέρεται να διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλο πρόσωπο. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το θύμα υποψιαζόταν την απιστία.

Να σημειωθεί ότι η 24χρονη εξετάστηκε από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου και προκαταρκτικά εντοπίστηκαν μικρές, παλιές εκδορές στον καρπό του χεριού της. Σε νέα κατάθεσή της στις 5 Οκτωβρίου, η 24χρονη υπεβλήθη σε 60 ερωτήσεις, χωρίς ωστόσο να απαντήσει σε καμία. Για την υπόθεση έχουν διενεργηθεί πέντε έρευνες και έχουν ληφθεί πέραν των 33 καταθέσεων. Για την ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων.