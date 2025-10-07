Παρά τις εντατικές έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού, κανένα καθοριστικό στοιχείο δεν έχει προκύψει που να αποδεικνύει ότι η 26χρονη σύντροφος του 31χρονου ευθύνεται για τον θάνατό του. Η υπόθεση παραμένει μυστήριο, ενώ η νεαρή γυναίκα κρατείται από την περασμένη Τρίτη (30/9) ως ύποπτη για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης. Το θύμα φέρει δύο διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, δεν δικαιολογούνται από την πτώση.

Όπως πληροφορείται το philenews, οι εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί και ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί σήμερα στη Νομική Υπηρεσία. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού θα αναμένουν τις σχετικές οδηγίες για τον χειρισμό της υπόθεσης, αφού μελετηθεί το μαρτυρικό υλικό που συγκεντρώθηκε.

Η 26χρονη ύποπτη και σύντροφός του 31χρονου, έδωσε νέα κατάθεση στους ανακριτές, όπου παρέμεινε σταθερή στους αρχικούς της ισχυρισμούς. Όπως ανέφερε, πριν από την πτώση υπήρξε μόνο λεκτική αντιπαράθεση υπήρξε μεταξύ τους, για λόγους ζηλοτυπίας. Η ίδια κλείδωσε το υπνοδωμάτιό της, ενώ ο 31χρονος χτυπούσε την πόρτα και της φώναζε να του ανοίξει. Εκείνη αρνήθηκε. Λίγο αργότερα, άκουσε ένα δυνατό θόρυβο, βγήκε στο μπαλκόνι και αντίκρισε τον σύντροφό της τραυματισμένο στο έδαφος.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά τα ευρήματα της νεκροτομής, που διενεργήθηκε από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση, ο θάνατος του 31χρονου προήλθε από αιμορραγικό σοκ, συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας λόγω ρήξης σπλήνας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Στη σορό εντοπίστηκαν δύο διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, που δεν δικαιολογούνται από την πτώση.

Κατά τις επιτόπιες εξετάσεις, δεν βρέθηκε κανένα αντικείμενο στον χώρο που θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιου είδους τραύματα. Ως εκ τούτου προέκυψαν εύλογες υποψίες για εγκληματική ενέργεια.