Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης διερευνάται αναφορικά με τη πτώση 31χρονου από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Λεμεσό.

Διενεργήθηκε χθες το πρωί η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό 31χρονου ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα του μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας στις 28/9/2025 στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου, ο θάνατος του προήλθε από αιμορραγικό σοκ συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας από ρήξη σπλήνας εν αναμονή εργαστηριακών εξετάσεων.

Σύμφωνα πάντα με τους ιατροδικαστές, στη σορό εντοπίστηκαν διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στην απουσία ευρημάτων που να δικαιολογούν την πρόκληση των τραυμάτων συνεπεία πτώσης, εγείρουν εύλογα την υποψία πρόκλησης τους από μηχανισμό που προϋποθέτει διεισδυτικού τύπου τραυματισμό, π.χ. από αντικείμενο στην περιοχή της αναφερόμενης πτώσης ή/και από αιχμηρό αντικείμενο πριν από τη πτώση.

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, οδηγήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού γυναίκα ηλικίας 26 ετών, η οποία συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση φόνου εκ προμελέτης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.