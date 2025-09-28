Τραγικό τέλος είχε καβγάς ζευγαριού τα ξημερώματα της Κυριακής (28/9) στο Ζακάκι στη Λεμεσό, όταν ένας 32χρονος αλλοδαπός βρήκε τον θάνατο πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Πρόκειται για 32χρονο από τις Φιλιππίνες ο οποίος διαμένει στην εν λόγω πολυκατοικία μαζί συμπατριώτες του και εργάζεται στην Κύπρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα, όταν ο άνδρας διαπληκτίστηκε έντονα με τη συμβία του στο διαμέρισμα όπου διέμεναν. Η γυναίκα κλειδώθηκε στο υπνοδωμάτιο τους και ο 32χρονος, σε μια προσπάθεια να εισέλθει σε αυτό, προσπάθησε να πηδήξει από το παράθυρο του δωματίου που βρισκόταν ο ίδιος στο μπαλκόνι, για να έχει πρόσβαση στο διπλανό δωμάτιο και έπεσε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, που τον παρέλαβε βαριά τραυματισμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 4 τα ξημερώματα.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από το πλήρωμα του ασθενοφόρου ενώ η υπόθεση διερευνάται ως αφύσικος θάνατος. Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και του Αστυνομικού σταθμού Αγίου Ιωάννη και προέβησαν σε εξετάσεις. Οι συνθήκες διερευνώνται.