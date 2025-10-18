Μικρή ποσότητα κάνναβης εντοπίστηκε την Πέμπτη (17/10) στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας, κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούσαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κατά τη διενέργεια φυσικού ελέγχου σε όχημα που οδηγούσε 60χρονος Βρετανός υπήκοος, εντοπίστηκαν ανάμεσα στα προσωπικά του αντικείμενα επτά (7) χειροποίητα τσιγάρα και τέσσερις (4) αλουμινένιες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 7,2 γραμμαρίων.

Ο 60χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, τα κατασχεθέντα παραδόθηκαν στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Κλιμάκιο της ΥΚΑΝ Αμμοχώστου.

