Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά της παγίδευσης των Αμπελοπουλιών.

Σύμφωνα μα ανακοίνωση από την Αστυνομία των BB, η παγίδευση πτηνών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα καθώς η περίοδος παγίδευσης φτάνει στο τέλος της

Η Αστυνομία των ΒΒ σημειώνει οι επιχειρήσεις κατά της παγίδευσης πτηνών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, παρά το γεγονός ότι η περίοδος μετανάστευσης των Αμπελοπουλιών ολοκληρώνεται αυτόν τον μήνα.

Ειδικοί αστυνομικοί από την Ομάδα Κοινοτικής Δράσης (ΟΚΔ) εργάστηκαν σε συνεργασία με βασικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την ανίχνευση και αποτροπή επίδοξων παγιδευτών που δραστηριοποιούνται εντός των περιοχών των ΒΒ.

Μεταξύ 1ης Αυγούστου και 17ης Οκτωβρίου, έχουν καταγραφεί οκτώ περιπτώσεις παράνομης χρήσης δικτύων και τρεις για λαθροθηρία ορτυκιών με χρήση συσκευών μίμησης πτηνών.

Αυτή η προληπτική προσέγγιση στην καταπολέμηση της παγίδευσης πτηνών έχει οδηγήσει σε μείωση του εγκλήματος κατά περισσότερο από 98 τοις εκατό από το 2016.

Ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Δεκέλειας, Γιώργος Λούης, δήλωσε ότι η δέσμευση της αστυνομίας στην αντιμετώπιση του εγκλήματος κατά των πτηνών και η συντονισμένη προσέγγιση με τους εταίρους ΜΚΟ – την Επιτροπή Κατά της Σφαγής Πτηνών (CABS) και την Bird Life Cyprus – σημαίνει ότι η ομάδα του μπορεί να παραμένει ένα βήμα μπροστά από τους παγιδευτές.

Εξήγησε ότι «η Αστυνομία των ΒΒ ανταποκρίνεται προληπτικά σε οποιαδήποτε εντοπισμένη περίπτωση παγίδευσης πτηνών, είτε από τους εταίρους μας στην Bird Life Cyprus και την CABS, είτε από τη δική μας Μονάδα Πληροφοριών.

Η ΟΚΔ μπορεί επίσης να ζητήσει υποστήριξη από επιπλέον 60 αστυνομικούς στις ανατολικές περιοχές των ΒΒ, οι οποίοι περιπολούν 24/7, καθώς και επιπλέον στρατιωτική υποστήριξη, όταν απαιτείται».

Ο Διοικητής των ΒΒ, Υποστράτηγος Tom Bewick, συναντήθηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα με την Bird Life Cyprus και τη Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) στο Ακρωτήρι, για να ενισχύσει τη δέσμευση του στο σκοπό και να διαβεβαιώσει τους εταίρους ότι, παρά τη μεγάλη επιτυχία της τελευταίας δεκαετίας, η δυναμική δεν θα χαθεί.