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Λίγο – πολύ έπαιξε σε πολλές ιστοσελίδες παρόμοιος ο τίτλος: Αναστασία Ισαάκ σε Νιαζί: «Τους δολοφόνους τους κάνατε υπουργούς και βουλευτές». Απόλυτα κατανοητός ο θυμός της και δίκαιη η οργή της για την επιβράβευση από το κατοχικό καθεστώς και τους Τουρκοκύπριους των συγκεκριμένων στυγνών δολοφόνων και την ατιμωρησία που αποδέκτηκαν.

Όμως και οι Ελληνοκύπριοι, τότε με το δίδυμο έγκλημα και αργότερα, δεν είχαν παραπάνω νου και δεν έπραξαν διαφορετικά. Και δώσαμε εκ στόματος Μακαρίου και κλάδον ελαίας σε αιμοδιψή τομάρια του κοινού ποινικού κώδικα και κοινούς προδότες. Και εμείς, Αναστασία, κάναμε υπουργούς, βουλευτές, αξιωματούχους, ήρωες και «σημαίνοντες» πολλούς στυγνούς δολοφόνους ή τους παλαβούς υπηρέτες των στυγνών δολοφόνων. Κυρίως δολοφόνους και καταστροφείς Ελληνοκυπρίων. Το είπε, κάπως, και ο Αλκίνοος. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη Βουλή. Και «χθες» οι αιματοβαμμένοι γονείς τους στόλιζαν κρατικά αξιώματα και σήμερα – αύριο τα προσηλυτισμένα και αλλού γι’ αλλού εγγόνια τους. Περήφανα όλα εν τη βλακεία τους για τους εγκληματίες προγόνους τους.

Ο Νιαζί είπε ντροπή για τους δικούς «του». Εμείς, το χαβά μας. Αλλά ναι, δεν αρκεί μια συγνώμη στην Αναστασία. Ούτε μια συγνώμη αρκεί στα θύματα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

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