Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μια ασυνήθιστη διάσωση σημειώθηκε στα ανοιχτά του νησιού Σέδρος, στην πολιτεία Μπάχα του Μεξικού, όταν το πλήρωμα ενός αλιευτικού σκάφους εντόπισε έναν σκύλο να κολυμπά μόνος του στη θάλασσα.

Το ζώο βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από την ακτή, έχοντας απομακρυνθεί σε μεγάλη απόσταση από τη στεριά.

Οι ψαράδες που το εντόπισαν έσπευσαν να το βοηθήσουν και κατάφεραν να το προσεγγίσουν με το σκάφος τους και να το βγάλουν με ασφάλεια από το νερό, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου με το περιστατικό να συνέβη στις 18 Αυγούστου.

Δείτε το βίντεο

Πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό πώς ο σκύλος βρέθηκε τόσο μακριά από την ακτή ούτε πόση ώρα κολυμπούσε μέχρι να γίνει αντιληπτός από το πλήρωμα. Η έγκαιρη επέμβαση των ψαράδων, πάντως, έδωσε αίσιο τέλος στην περιπέτειά του.

protothema.gr