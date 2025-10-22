Διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει η συχνότητα των φαινομένων βίας σε εκπαιδευτήρια της Πάφου.

Περαν από το χθεσινό επεισόδιο σε Γυμνάσιο της Πάφου, κατά το οποίο μετά από συμπλοκή μαθητών, τραυματίστηκε 13χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε τελικά για νοσηλεία στο Μακάρειο, σήμερα δεχθήκαμε νέες καταγγελίες γονέων σε έξαλλη κατάσταση, αφού σε άλλο Γυμνάσιο όπου φοιτούν τα παιδιά τους, μαθητής με αντιδραστική συμπεριφορά για πολλοστή φορά τα πλησίασε, τα απείλησε, τα κλώτσησε στα πλευρά και στην συνέχεια πρόταξε και ένα ψαλίδι προκαλώντας τον πανικό και τον φόβο!

Οι γονείς επικοινώνησαν με τον «Φ» και εκφράζοντας αγανάκτηση για το σημερινό περιστατικό, εμφαντικά τόνισαν την διαφωνία τους προς επίσημες δηλώσεις αρμοδίων του Γραφείου του Υπουργείου Παιδείας στη Πάφο ότι το χθεσινό δεν ήταν παρά ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Στο Γυμνάσιο όπου φοιτούν τα δικά τους παιδιά, το ίδιο αγόρι, είχε επιτεθεί αναίτια και σε μαθήτριες πριν από μερικούς μήνες.

Το σημερινό περιστατικό αναφέρθηκε στην Αστυνομία αλλά τα παιδιά που δέχθηκαν την επίθεση από τον συμμαθητή τους δεν τόλμησαν να επισκεφθούν την Διεύθυνση, ανέμεναν να σχολάσουν και να αναφέρουν το συμβάν στους γονείς τους.

Ο Σύνδεσμος Γονέων του συγκεκριμένου Γυμνασίου, το απόγευμα θα έχει συνάντηση εκτάκτως για συζήτηση όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών τους ενώ όπως μας τόνισαν, θεωρούν λανθασμένη την τακτική του Γραφείου του Υπουργείου στην Πάφο, να κάνει λόγο για ρατσιστική αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών σε περίπτωση που εμπλέκονται αλλοδαπά παιδιά!

Εμείς μας ανέφεραν γονείς, ενδιαφερόμαστε για την αποκατάσταση της ηρεμίας και ασφάλειας όλων των παιδιών στο σχολείο όπου φοιτούν, ανεξάρτητα από την προέλευση των μαθητών, που μπορεί να προκαλούν τον φόβο ή να επιτίθενται σε συμμαθητές τους.

Αυτή την φορά επεσήμαναν θα ζητήσουμε ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος με την αντικοινωνική συμπεριφορά ορισμένων παιδιών. Να αναληφθούν αποφάσεις από αρμοδίους μας τόνισαν, για την ασφάλεια των μαθητών που δέχονται επιθέσεις και παραπέρα να καταβληθούν και προσπάθειες ώστε τα παιδιά που παρουσιάζουν την αντικοινωνική συμπεριφορά να βοηθηθούν ώστε να προσαρμοστούν και να συμπορευτούν με το σύνολο των υπολοίπων μαθητών.