Στη Λευκωσία και το Μακάρειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 13χρονος μαθητής από την Πάφο που δέχθηκε ξυλοδαρμό από 15χρονο συμμαθητή του σε γυμνάσιο της Πάφου χθες. Ο πατέρας του παιδιού καταγγέλλει ότι το παιδί του υπέστη κάκωση αυχένα και άλλων σημείων του σώματος του, που επέβαλαν την μεταφορά του στο Μακάρειο μετά την μεταφορά του στο Νοσοκομείο Πάφου.

Ο πατέρας του 13χρονου, υποστηρίζει ότι ο χθεσινός ξυλοδαρμός ήταν ο τελευταίος μιας σειράς επεισοδίων εναντίον των δύο παιδιών του στο σχολείο, για τα οποία όπως υποστηρίζει έκανε καταγγελίες και στο σχολείο και στην Αστυνομία, αλλά και στην ίδια την Υπουργό Παιδείας κατά την πρόσφατη επίσκεψη της στην Πάφο στις 12 Οκτωβρίου.

Η κ. Υπουργός με άκουσε και μου είπε ότι την επομένη θα με έπαιρνε τηλέφωνο για να δούμε το θέμα. Έκτοτε, ουδείς μου τηλεφώνησε, είπε.

Ο πατέρας, εναντίον του οποίου έγινε καταγγελία για πρόκληση ανησυχίας και απειλές εντός του σχολείου, καταγγέλλει επίσης ότι χθες μετά το επεισόδιο δεν ενημερώθηκε από το γυμνάσιο, ως όφειλαν οι αρμόδιοι, αλλά από το άλλο του παιδί, το οποίο του τηλεφώνησε και του είπε να τρέξει στο σχολείο διότι ο 13χρονος αδελφός του ξυλοκοπήθηκε άσχημα.

Έτρεξα στο σχολείο, φωνάζοντας «πού είναι το παιδί μου», ανέφερε, χωρίς να το βρω μέσα στην τάξη του. Σε λίγο το έφεραν από ένα άλλο χώρο και είδα ότι ήταν γεμάτο μώλωπες, ανέφερε ο διαμαρτυρόμενος πατέρας, διερωτώμενος αν αυτό είναι η ασφάλεια των παιδιών για την οποία τον διαβεβαίωναν οι αρμόδιοι όταν έκανε παρεστάσεις για επιθέσεις κατά των παιδιών του.

Το επεισόδιο προκλήθηκε χθες σε γυμνάσιο στην Πάφο, εν ώρα διαλείμματος, με συμπλοκή δύο μαθητών, 15 και 13 ετών αντίστοιχα. Ο 13χρονος επισκέφθηκε μετά το συμβάν το Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές και μώλωπες σε διάφορα μέρη του σώματος του. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Μακάρειο Νοσοκομείο, αφού όπως καταγγέλλουν οι οικείοι του ένοιωθε σοβαρούς πόνους στο κεφάλι και τον αυχένα.

Οι υπεύθυνοι του γυμνασίου στο οποίο συνέβη το επεισόδιο κατάγγειλαν αργότερα στην Αστυνομία ότι ο πατέρας του μαθητή, μετέβη στο σχολείο και με απειλητικές διαθέσεις φωνασκούσε και απειλούσε, προκαλώντας αναστάτωση. Εναντίον του γονέα διερευνάται καταγγελία για την συμπεριφορά του.