Δύο πρόσωπα συνελήφθησαν από μέλη της Αστυνομίας, σε σχέση με δύο ξεχωριστές υπό διερεύνηση υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής, που διαπράχθηκαν στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας. Οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 38 και 27 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Λεμεσού και το ΤΑΕ Λευκωσίας να διερευνούν τις δύο υποθέσεις.

Πρόκειται για υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στην περιοχή Γερμασόγειας, που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία διαπράχθηκε μεταξύ 24 και 25 Οκτωβρίου και για υπόθεση διάρρηξης ακατοίκητου σπιτιού στην περιοχή Λευκωσίας, το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος, που διαπράχθηκε μεταξύ 29 Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, από την κατοικία στη Λεμεσό κλάπηκε χρηματικό ποσό, ενώ από το σπίτι στη Λευκωσία, κλάπηκαν διάφορα αντικείμενα, όπως είδη ένδυσης, καθώς και ένα σύστημα μουσικής πικάπ, με τη τσάντα του.

Αφού από τις εξετάσεις που έγιναν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον άντρα ηλικίας 38 ετών, σχετικά με τη διάρρηξη της κατοικίας στη Λεμεσό και εναντίον άντρα ηλικίας 27 ετών, σχετικά με τη διάρρηξη του σπιτιού στη Λευκωσία, εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο πριν τις 11.30 χθες το βράδυ, από μέλη της Αστυνομίας στην Πάφο, ενώ ο 27χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη γύρω στις 6.00 χθες το βράδυ, από μέλη της Αστυνομίας στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια έρευνας που έγινε στη συνέχεια χθες, στην κατοικία του 27χρονου, εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα και χρηματικό ποσό 2,065 ευρώ, για την προέλευση των οποίων ο ίδιος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις, με αποτέλεσμα