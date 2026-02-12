Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, που συνέβη χθες το απόγευμα στη Λευκωσία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό άντρα ηλικίας 26 ετών.

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 2.20 χθες το απόγευμα, στη λεωφόρο Αγλαντζιάς, στην Αγλαντζιά, όπου η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 26χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου και ανατράπηκε.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 26χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, ο 26χρονος υπέστη πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.